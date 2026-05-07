Tko će suditi Dinamo - Hajduk?

U 34. kolu HNL-a očekuje nas najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka. Iako susret nema rezultatsku važnost jer su "modri" već ranije osigurali naslov prvaka, ulog su prestiž i ugled dvaju najvećih hrvatskih klubova. Hrvatski nogometni savez sada je odredio suce za derbi, ali i ostatak kola.

Novo kolo hrvatskog prvenstva otvorit će Rijeka i Vukovara. Utakmica je iznimno važna za obje momčadi. Riječani se bore za treće mjesto i izlazak u Europu, dok Vukovarci još nisu odustali od borbe za ostanak. Velik korak prema tome napravili su prošlog kola pobjedom protiv Osijeka na Gradskom vrtu, kojom su smanjili zaostatak na četiri boda. Susret se igra u petak od 20 sati, a sudit će ga Ante Čulina. Pomagat će mu Dario Kolarević, Vinko Podrug i Filip Cindrić, dok će u VAR sobi biti Ivan Vučković i Ante Čuljat.

Derbi između Dinama i Hajduka na rasporedu je u subotu od 16 sati, a vodit će ga Patrik Pavlešić. Njegovi pomoćnici bit će Ivan Jurić, Filip Krznarić i Zdenko Lovrić. Za VAR će biti zaduženi Dario Bel i Luka Pajić. Subotnji program zatvaraju Varaždin i Lokomotiva od 18.45. Taj dvoboj sudit će Duje Strukan uz pomoć Duje Sarića, Patrika Krmara i Ante Terzića. U VAR sobi bit će Ivan Matić i Bojan Zobenica.

Nedjeljni program otvaraju Osijek i Istra utakmicom od 16 sati. Na Opus Areni pravdu će dijeliti Igor Pajač, a pomagat će mu Ivan Mihalj, Dario Pranjić i Filip Dragašević. U VAR-u će biti Fran Jović i Luka Pušić. Kolo će zaključiti susret Slavena i Gorice od 18.15. Glavni sudac bit će Oliver Romić, a pomagat će mu Kristijan Novosel, Marko Reljan i Antonio Melnjak. U VAR sobi ponovno će biti Dario Bel i Luka Pajić.