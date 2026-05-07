Sanchez uoči Vukovara: Velika greška bila bi razmišljati o Kupu

Ciljna ravnina uzbudljive HNL sezone je na vidiku te, iako se pobjednik zna, ostaju borbe za ostala mjesta. Tako će 34. kolo otvoriti Rijeka i Vukovar na Rujevici (petak, 20 sati). Rijeka je u prošlom kolu razmontirala Lokomotivu i napravila veliki korak ka Europi kroz prvenstvo. S druge strane, Vukovar mora pobijediti ako želi i dalje imati nadu za ostanak. Rijeku nakon Vukovara čeka i finale Kupa protiv Dinama pa treba vidjeti kako će Victor Sanchez srediti stvari. Trener Rijeke najavio je susret s "fenjerašem".

- Pred nama je jako važna utakmica. Mislim da termin nije problem, iako prvi put igramo u petak. Dobro nam dođe taj dan više za pripremu iduće utakmice, ali misli nam moraju biti isključivo na Vukovaru. To je glavni izazov, najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa. Maksimalno smo koncentrirani jer su nam tri boda ključna u borbi za Europu. Imamo priliku ovog vikenda ponovno zasjesti na treće mjesto i to nam je cilj, pobijediti Vukovar, a onda vidjeti ostale rezultate. Ponavljam, velika bi pogreška bila razmišljati o srijedi i finalu Kupa - započeo je Sanchez.

Teško je ne misliti o Kupu u ovoj situaciji.

- Vukovar je utakmica o kojoj moramo razmišljati i s kojom se moramo suočiti. Trenutno smo glavom samo u toj utakmici. Nećemo donositi nikakve odluke kalkulirajući s finalom Kupa, svaka odluka bit će usmjerena isključivo na pobjedu protiv Vukovara - naglasio je trener Rijeke.

Zagreb: Susret Lokomotive i Rijeke u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Govorio je Sanchez o ozljedama i tko se vraća na teren.

- Ovaj tjedan su se treninzima vratili Vignato i Thaqi. Pripremamo se s vjerom da ćemo imati više imena na popisu nego u prošlim utakmicama, kada nismo mogli popuniti ni kvotu od 23 igrača. Također, bilo je zanimljivo pružiti priliku mladim igračima iz juniorske momčadi koji su trenirali s nama i koji rade odličan posao. Bili blizu prve momčadi i upoznali se sa starijim igračima. To nam daje nove informacije o njihovom razvoju, pa bi se i neka nova imena mogla naći u zapisniku - rekao je.

Pobjeda nad Lokomotivom donijela je olakšanje i lakše je slagati momčad za Vukovar.

- Naravno, lakše je zbog samopouzdanja. Atmosfera je uvijek bolja uz pozitivan rezultat. Mislim da smo protiv Lokomotive odradili vrhunski posao. Bila je to teška i važna utakmica protiv izravnog konkurenta koji nam je bio za petama, a sada smo im pobjegli na lijepu razliku. Veseli me stabilnost u igri. Momčad je bila kompaktna i čvrsta, kontrolirali smo utakmicu cijelo vrijeme. Zabili smo tri gola, a protivniku koji inače stvara puno prilika nismo dopustili gotovo ništa u 90 minuta. Više od samog rezultata raduje me način na koji smo se natjecali. U ovoj fazi sezone, kada se borimo za ciljeve, bitna je pobjeda, ali i način na koji do nje dolaziš. Ako pokažeš takav kontinuitet, pobjede su bliže - rekao je Sanchez.

Komentirao je i Fruka.

- Fruk je u redu. Minute koje je dobio protiv Lokomotive bile su pozitivne. Malo smo riskirali jer je još u procesu oporavka, ali dobro je reagirao. Trenira s momčadi, i iako mu treba vremena da vrati punu kondiciju jer je dugo izbivao, na dobrom je putu - zaključio je trener Rijeke.