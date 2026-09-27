Evo tko je bio najbolji 'vatreni', a tko najgori protiv Češke

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Češke (2-1) u Pragu otvorila je Ligu nacija. Izborniku Slavenu Biliću koji se vratio na klupu 'vatrenih' ovo je bio drugi debi, a tri boda i drugo mjesto u skupini donijeli su golovi kapetana Luke Modrića u 47. i Marca Pašalića u 77. minuti susreta.

'Vatreni' su uoči susreta na Fortuna Areni ostali bez Martina Baturine koji nije konkurirao zbog viroze, a u zapisniku nije bilo ni Kristijana Jakića, Petra Muse i Marina Pongračića. Bilićevih prvih 11 bili su Dominik Livaković, Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Stanišić, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Franjo Ivanović, Petar Sučić, Luka Sučić i Igor Matanović.

U anketi 24sata pitali smo čitatelje da ocjene od 1 do 5 tko im je bio najbolji 'vatreni', a tko najgori na terenu. Nakon više od 2300 glasova, najvišu ocjenu dobio je kapetan i strijelac prvog gola Luka Modrić (3.7). Odmah nakon je Josip Mišić koji je u igru ušao umjesto Modrića, a dobio je 3.6 za nastup. Golman Dominik Livaković, Mateo Kovačić dobili su ocjenu 3.6 dok je dokapetan Ivan Perišić dobio 3.3.

Najgore ocijenjeni hrvatski reprezentativci je stoper Luka Vušković koji je za nastup protiv Čeha dobio ocjenu 2.5. Nešto bolji od njega bio je Nikola Vlašić (2.7), a Mario Pašalić ocijenjen je s 2.8, baš kao i Franjo Ivanović.