Evo tko je bio najbolji 'vatreni', a tko najgori protiv Španjolske

Hrvatska se nije najbolje provela u Sevilli. Španjolska je slavila 4-1 u 2. kolu Lige nacija. Moglo je biti i puno gore jer su se svjetski prvaci poigravali s našim reprezentativcima, no ima i optimista koji će reći 'barem nismo doživjeli Elche'. Prije osam godina, baš u premijernom izdanju ovog natjecanja, "furija" nas je razbila 6-0. Ako ćemo uspoređivati s tom utakmicom, dobro smo i prošli.

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Ako je pobjeda protiv Češke zamaskirala probleme, ovaj put je i izbornik Slaven Bilić mogao vidjeti kakve sve manjkavosti ima njegov sastav i što treba napraviti kako bismo se nosili s najboljima na svijetu. Prije svega, agresivnost, energija i voljni moment moraju biti na visokoj razini, što u Sevilli nije bio slučaj.

Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija | Foto: Sports Press Photo/PIXSELL

Mnogi igrači su podbacili, a mi smo vam nakon utakmice ponudili opciju da ocijenite reprezentativce. Prema mišljenju čitatelja 24sata, najlošiji je bio stoper Marin Pongračić s ocjenom 1.7. Djelovao je nesigurno i puno je griješio pa ga je Bilić izvadio već na poluvremenu. Ante Budimir odigrao je tek 30 minuta, no čitatelji nisu bili blagonakloni prema njemu. Dobio je ocjenu 2.3, a naš treći najgore ocijenjeni igrač je Joško Gvardiol (2.5).

Malo je onih koji su se iskazali, a prema mišljenju naših čitatelja, najbolji su bili Ivan Perišić i strijelac jedinog gola Dion Drena Beljo s ocjenom 3.5. Kapetan Luka Modrić odigrao je tek devet minuta, no dobio je ocjenu 3.3, a odmah do njega je stoper Luka Vušković (3.3), koji je drastično podignuo igru naše obrane nakon ulaska početkom drugog poluvremena.

Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija | Foto: Sports Press Photo/PIXSELL

Sevillu treba zaboraviti, a kako često treneri i izbornici kažu, sjajno je što u nogometu već za tri dana možeš ispraviti pogreške i popraviti dojam. Naša reprezentacija se vraća doma nakon dva gostovanja, u subotu nam na Rujevicu dolazi Engleska u 3. kolu Lige nacija. Na izborniku je da ispravi pogreške i popegla našu igru, ali za početak, najvažnije će biti izmijeniti pristup i goropadnije, bez straha, postaviti se na terenu.