Evo tko je predsjedniku Coma preporučio Baturinu. Drugi 'vatreni' bio je velika želja

Como je hit Lige prvaka, a hrvatski reprezentativac Martin Baturina jedan je od najvažnijih igrača talijanskog kluba. On je u Como otišao iz Dinama u ljeto 2025. godine za 18 milijuna eura.

Predsjednik Coma Mirwan Suwarso u intervjuu je otkrio pozadinu transfera koji povezuju njegov klub sa zagrebačkim Dinamom.

- Je li Baturina doveden zbog Football Managera? Ne, nije bilo baš tako. Zapravo mi je Baturinu preporučio Fabrizio Romano. Jednog dana mi je rekao: 'Zanima li te ovaj igrač?'. Odgovorio sam mu: 'Tko je to? Ne poznajem ga'. Objasnio mi je da se jedan agent želi sastati sa mnom. Inače se ne sastajem s agentima, ali pitao sam o kome se radi. Kad sam čuo ime Baturina, zvučalo mi je poznato. Tada sam tražio od našeg odjela za analitiku da ga prouče. Odgovorili su mi: 'Ne moramo ni gledati brojke, već znamo tko je on'. Ipak sam inzistirao: 'Svejedno provjerite'. Igrao je u zagrebačkom Dinamu i htio sam shvatiti hoće li se moći brzo prilagoditi na Serie A - rekao je Suwarso. No, Como je htio iz Dinama Petra Sučića.

Foto: Daniele Mascolo

- Zapravo, igrač kojeg smo prvotno htjeli kupiti bio je Petar Sučić, ovaj koji je sada u Interu. Već smo postigli dogovor s Dinamom oko njega. Ne sjećam se točno svih koraka iz tog razdoblja, ali dogovor s klubom je postojao. Problem je nastao jer su provizije koje su tražili agenti bile gotovo jednake cijeni samog transfera što je suludo. U tom smo trenutku zaključili da nastavak pregovora nema smisla - pojasnio je predsjednik Coma.

Sučić je otišao u Inter, a Baturina je završio u Comu. - Sučić je otišao u Inter, a nama se otvorila prilika da dovedemo Baturinu. Zapravo smo tražili igrača Sučićevih karakteristika, 'osmicu'. No, Baturina je bio izvrsna prilika. Proučili smo podatke, svi su bili pozitivni i odlučili smo krenuti u realizaciju - zaključio je Suwarso.