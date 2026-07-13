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Evo tko je pucao najviše penala na zadnja dva SP-a. Neće vas iznenaditi tko se nalazi na vrhu

Piše Luka Tunjić,
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Evo tko je pucao najviše penala na zadnja dva SP-a. Neće vas iznenaditi tko se nalazi na vrhu
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Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
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Hrvatska, koja je odigrala sedam utakmica u Katru i još četiri ove godine, imala je tek jedan penal u tom razdoblju, manje od Irana, koji je dva puta ispao u grupnoj fazi

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Penal za Argentinu, tri su riječi koje su postale svojevrsna šala među nekim nogometnim navijačima nakon Svjetskog prvenstva 2022. u Katru. "Gaučosi" su na tom SP-u dobili čak pet penala, od kojeg je jedan bio i u polufinalnoj utakmici protiv Hrvatske, kada je Dominik Livaković srušio Juliana Alvareza.

Gdje ima dima, ima i vatre, reći će neki, a posebno zanimljivo izgleda statistika reprezentacija s najviše dosuđenih penala na posljednja dva Svjetska prvenstva. Na vrhu je, očekivano, upravo Argentina koja je u Katru te u SAD‑u, Kanadi i Meksiku imala ukupno osam udaraca s bijele točke.

Još je upečatljivija razlika u odnosu na drugoplasiranu Englesku, koja je na istom razdoblju dobila "samo“ četiri penala, dvostruko manje od Argentinaca, i to uz dvije odigrane utakmice manje jer je u Katru ispala već u četvrtfinalu protiv Francuske.

Statistika

Foto: Sofascore za 24sata

Na trećem mjestu ove liste nalaze se aktualni svjetski viceprvaci Francuzi, s ukupno tri dosuđena penala, koliko ih imaju i Portugal te Brazil.

Hrvatska, koja je odigrala sedam utakmica u Katru i još četiri ove godine, imala je tek jedan penal u tom razdoblju, manje od Irana, koji je dva puta ispao u grupnoj fazi, Poljske koja ove godine nije ni nastupila na SP-u te Švicarske...

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