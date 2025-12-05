Obavijesti

ISKUSNI SUDAC

Evo tko je sudac koji je na fotki s navijačima Dinama: Nedavno je dijelio pravdu i u Ligi prvaka

Evo tko je sudac koji je na fotki s navijačima Dinama: Nedavno je dijelio pravdu i u Ligi prvaka
Foto: Instagram/Ofenziva

Skandal pred derbi! Fotografija pomoćnog suca Bojana Zobenice u društvu navijača Dinama izazvala buru na društvenim mrežama

U subotu nas očekuje najveći hrvatski derbi na Maksimiru između Dinama Hajduka, a iz HNS-a je stigla potvrda o tome tko će dijeliti pravdu. Tako će glavni sudac biti Patrik Kolarić iz Čakovca, a u VAR sobi će mu pomagati Ivan Bebek iz Rijeke. Kolariću će pomoćnici biti Marjan Tomas (Vladislavci) i Bojan Zobenica iz Velike Gorice, koji je ususret derbiju završio u središtu pažnje navijača.

Naime, na društvenim mrežama kruži fotografija na kojoj je hrvatski sudac u društvu navijača Dinama. Iako se ne zna kada je nastala fotografija, neki navijači počeli su postavljati pitanja o mogućoj pristranosti. 

Foto: Instagram/Ofenziva

Inače, Zobenica je Vinkovčanin, ali ima adresu u Velikoj Gorici te je ove sezone sudio u devet utakmica domaćeg prvenstva kao pomoćnik, od čega je tri puta dijelio pravdu 'modrima'. Zobenica je bio dio hrvatske sudačke postave u utakmici Lige prvaka između Athletico Bilbaa i Qarabaga.

Tada je Zobenica uz glavnog suca Igora Pajača i pomoćnika Ivana Mihalja bio dio prve hrvatske sudačke postave u najelitnijem klupskom natjecanju od 2015. godine.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL
Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zobenica je bio i jedan od tri hrvatskih suca koji su dijelili pravdu na Europskom U-21 prvenstvu u Gruziji i Rumunjskoj 2023. godine.

