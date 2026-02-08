Obavijesti

Sport

LEGENDA HRVATSKOG FUTSALA

Evo tko je tragično preminuli igrač s čijim su dresom futsalaši slavili brončanu medalju

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Ljubljana: Ceremonija dodjela medalja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatsak futsalska reprezentacija osvojila je u subotu prvu i povijesnu brončanu medalju na Europskom prvenstvu, a nakon dodjele medalja hrvatski futsalaši pozirali su s dresom preminulog Matije Capara

Hrvatski futsalaši osvojili su u subotu brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Francuska je pala nakon boljeg izvođenja penala i ovo je prva medalja u povijesti hrvatske futsalske reprezentacije. Nakon dodjele medalja moglo se vidjeti kako hrvatski futsalaši poziraju s dresom preminulog Matije Capara.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Capar je bio jedan od najboljih futsalaša u povijesti Hrvatske. Igrao je za Alumnus, Orkan Promet i Nacional, a od 2015., tri godine prije nenadane smrti, potpisao je za Futsal Dinamo. Koliko je dao sebe u klub govori činjenica da je trenirao mlađe uzraste, igrao i uvijek bio na raspolaganju svima u futsalskom svijetu.

Nekadašnji futsalski reprezentativac prije osam godina poginuo je u prometnoj nesreći između Karlovca i Zagreba, blizu Jastrebarskog, a na ovaj način su mu bivši suigrači (mnogi od njih su igrali s Caparom) odali počast. 

Ljubljana: Ceremonija dodjela medalja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U ponedjeljak 4. lipnja 2018. oko 1.30 sati autocestom A1 vozio je kombi s kadetima kluba Futsal Zagreba iza Renault Clija u kojemu su poginuli legendarni malonogometni trener i igrač Matija Capar (33) te kadet Oskar Kadrnka (15). Na benzinskoj se Matija umio i popio energetsko piće te su nastavili put. S njima su u vozilu bili i njegova djevojka (27) te još jedan kadet.

Osvojio je rekordnih sedam Kutija šibica, a za Hrvatsku je debitirao 2004. godine i bio heroj utakmica protiv Španjolske i Češke te svojim golovima omogućio da Hrvati dođu do četvrtfinala Europskog prvenstva 2014. godine. 

Zagreb: Mural nogometaša Matije Capara na igralištu O.Š. Kralja Tomislava | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Koliko je bio ponizan i skroman vidi se u jednoj njegovoj izjavi nakon osvajanja sedme Kutije šibica.

- Legenda? Ma nisam ja legenda i nisam najbolji, ja sam svugdje samo jedan kotačić.

