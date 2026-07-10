Evo tko stoji iza još jedne sjajne priče hrvatskih navijača na SP...

Nakon Rusije i Katra hrvatski navijači odradili su još jednu sjajnu svjetsku nogometnu smotru, prezentirali su sebe i državu iz koje dolaze cijelom svijetu bez ijednog incidenta, uz puni respekt prema gradovima i zemljama domaćinima. Kako spektakularnom paradom u Dallasu, tako i okupljanjem i korteom uz prepoznatljivu 100 metara dugu navijačku zastavu u Philadelphiji i dva puta u Torontu.

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Tko stoji iza još jedne sjajne prezentacije hrvatskih navijača na Svjetskom prvenstvu?

- Klub navijača Mi Hrvati.

A tko stoji iza kluba navijača?

- Moje ime je Željko Bulić i na čelu sam Izvršnog odbora udruge koja broji 4.600 članova.

Kako gledate na ono što ste napravili u Americi i Kanadi?

- Kad se osvrnem unatrag sve se može sažeti u onu poznatu maksimu "Veni, vidi, vici" – "Dođoh, vidjeh, pobijedih"... Sve što smo mogli i isplanirali, to smo i napravili, i to tisućama kilometara daleko, na drugom kontinentu. Uz fantastičnu suradnju s našim ljudima na terenu, s gradovima i policijom, na koncu konca i s FIFA-om koja nam je zahvaljivala na suradnji i koja je od nas tražila da nastavimo s našim aktivnostima i dalje te nam zahvalila što je sve proteklo bez ijednog incidenta i uz puno poštovanje prema gradovima domaćinima.

Konkretno?

- Isticanjem zastava SAD i Texasa te odijevanjem kaubojki u naše prepoznatljive kvadratiće u Dallasu, u Kanadi gdje je na čelu povorke išla hrvatska zastava s natpisom Toronto koju su nosili naši iseljenici. Nitko to do sada nije napravio. Nama je bio cilj zahvaliti ljudima koji su nas na drugom kraju svijeta primili otvorena srca, ali i pokazati snagu i jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske, ali na način da ovoga puta Hrvati iz domovine obave većinu posla i većinu toga plate, ne kao što to obično bude...

Tko su bile osobe od povjerenja na terenu?

- Naši članovi koji su najviše pomogli, a bili su i "šeici" u Katru, Vedran Pajić, Jure Glavan, Dinko Mićević, Petar Renić, Toni Zovko, Lovrić Ivan, Dario Radman, Ivan Paljika i Branko Kiseljak. Na terenu su nam puno pomogli Klementina Mikus iz Dallasa, Ivan Grbešić iz Toronta, Danijel Pedišić je odradio Philadelphiju i pokrivao sve lokacije, puno nam je pomogla i Sanja Bogović iz Croatians online i Ružica Matanović, a ja sam prvu utakmicu odradio u Fan zoni u Zagrebu, drugu u Splitu a treću u Philadelphiji. Ima nas dovoljno, vojskovođa bez vojske ne može ništa sam...

Koliko vas je sve skupa koštalo?

- Gruba računica je oko 40.000 dolara. Plaćali smo sve, od konja i konjanika, preko kočija i veterinara koji sami koštaju 750 dolara na sat a morate ih imati po zakonu, do velikih LED ekrana, ozvučenja, produkcije, odobrenja i dozvola... Svi računi su dostupni na uvid, kod nas je sve transparentno i ponosni smo da je tako.

Tko je sve pomogao?

- Mi smo se obratili direktno Premijeru i Turističkoj zajednici i sutradan je uslijedio poziv da sjednemo i dogovorimo detalje. Na koncu smo mi sve platili a njima smo ponudili reklamu za koju su izdvojili 10.000 eura u bruto iznosu. Pomogli su nam i sponzori, Keraterm i 2FVegefruit te medijski pokrovitelj 24sata koji je stao iza našeg projekta. Od gradova Zagreba i Splita smo dobili prostor za Fan zone, to je bio izvor prihoda iz kojeg smo platili sve naše akcije. Treba platiti struju, mjerače buke, zaštitare, ekrane... Od dvije fan zone za Euro u Njemačkoj uprihodili smo 80.000 eura neto i to je bio novac koji smo spremili za Ameriku.

Hrvatska navijačka zastava bila je opet pravi hit?

- Hvala Dadi i ekipi iz Crikvenice s kojima surađujemo od Katra. Nastupamo zajedno, Dado pomaže nama mi njemu, svi znaju da je to njihova zastava ali i da predstavljamo Hrvatsku zajedno. I tako će i ostati. Dado je napravio veliki napor i on zna da mi to jako cijenimo. Ta je zastava naš veliki simbol, imamo stotine ideja, ali sve na kraju završe s korteom i zastavom na rukama...

Kakva je suradnja s HNS-om?

- Nemamo suradnju kakvu mislimo da bi trebali imati, ali mi i želimo biti odvojeni od njih. Neka se oni drže svog dijela posla, mi svoga, navijačkoga. Mi smo tražili smanjenje cijena ulaznica, u čemu smo na koncu i uspjeli preko Football Supporters Europe čiji smo članovi. Oni surađuju s krovnom organizacijama UEFA-om i FIFA-om, i preko njih su za 550 navijača, odnosno 10% kontinenta osigurane ulaznice po cijeni od 51 euro po utakmici. Ali ne za članove naše udruge, nego za sve koji su na njihovom popisu sa svojim OIB-om.

Što slijedi dalje?

- Slijedi Liga nacija, imamo dobru skupinu, Prag smo već vidjeli i odradili, saznali smo da se jedna utakmica igra u Sevilli... Ima dosta gradova koji nisu vidjeli korteo hrvatskih navijača i mi se radujemo da ćemo im pružiti tu mogućnost. Koristim prigodu pozdraviti "Izbornika Denu" koji je kazao da mi nismo pravi navijači kad nas ne prati policija i helikopteri, evo, sad su nas po Americi i Kanadi pratili i policija, i dronovi, i helikopteri...

Jeste li osobno zadovoljni svime što je odrađeno?

- Ovo je i moja osobna satisfakcija, srce mi je veliko kao kuća. Nikad se bolje nisam osjećao nego u Philadelphiji kad smo dobili Ganu, bila je to kruna svega zbog čega smo proveli besane noći, dali srce i tijelo, zanemarivali obitelji zbog komunikacije na dva kontinenta... Posao je dobro odrađen, dobili smo i novu podružnicu udruge za Sjevernu Ameriku i širimo našu priču dalje. Usput smo u Philadelphiji srušili i Rockyjevu kletvu, mi smo mu navukli dres Hrvatske i nismo izgubili utakmicu, što je uvijek ranije bio slučaj...

I pozvali mladence iz Philadelphije u Hrvatsku?

- To smo mi, to je naše hrvatsko srce i otvorenost. Spontana reakcija ih je oduševila i mi ćemo se potruditi da im scena s hrvatskim navijačima na vjenčanju ostane u lijepom sjećanju cijeloga života...

Za kraj?

- Koristim priliku zahvaliti se izborniku Daliću i kapetanu Modriću na svemu što su napravili i kako su nas povezivali s reprezentacijom.