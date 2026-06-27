Evo tko su heroji Zelenortskih Otoka: Vodi ih 'tihi kapetan', brani 'bakica'! Oni su priča SP-a

Nogometna reprezentacija Zelenortskih Otoka, debitant na Svjetskom prvenstvu 2026., postala je jedna od najljepših i najneočekivanijih priča turnira. Ova mala arhipelaška država, s jedva 600.000 stanovnika, ne samo da je ispisala povijest samim plasmanom, već je i šokirala nogometni svijet osiguravši prolazak u osminu finala iz teške skupine H.

Remijima protiv europskog prvaka Španjolske (0-0) i iskusnog Urugvaja (2-2) te ključnim neriješenim rezultatom protiv Saudijske Arabije (0-0), "plavi morski psi", kako im glasi nadimak, pokazali su da nisu došli samo sudjelovati. Njihov uspjeh priča je o jedinstvu, snazi dijaspore i nevjerojatnoj vjeri u vlastite mogućnosti.

Put do povijesti i uloga "tihog kapetana"

Put Zelenortskih Otoka do najveće svjetske pozornice bio je sve samo ne lagan. U afričkim kvalifikacijama završili su na vrhu svoje skupine, ispred nogometne velesile Kameruna, reprezentacije s osam nastupa na svjetskim prvenstvima. Ključnu pobjedu ostvarili su upravo protiv Kameruna, a povijesni plasman potvrdili su pobjedom od 3-0 protiv Esvatinija u Praiji, pred 8000 navijača u nacionalnom deliriju. Iako se nisu uspjeli kvalificirati na Afrički kup nacija 2025., njihov uspon pod vodstvom izbornika Pedra Brita, poznatijeg kao Bubista, bio je očit. Bivši kapetan reprezentacije, koji je za nju igrao gotovo desetljeće i bio poznat kao "tihi kapetan", preuzeo je klupu 2020. godine i usadio momčadi čeličnu volju i jasan identitet. Njegova filozofija temelji se na jedinstvu i poštovanju.

​- Jedinstvo među ljudima s različitim mentalitetima i načinima života može se postići samo poštovanjem jedinstvenosti svakog igrača - rekao je Bubista nakon što je osiguran plasman na Svjetsko prvenstvo.

Jedan od ključnih poteza bio je inzistiranje da se unutar reprezentacije govori isključivo zelenortski kreolski, jedinstveni jezik otočja. Time je stvorio osjećaj zajedništva i ojačao nacionalni identitet u momčadi sastavljenoj od igrača rođenih diljem svijeta.

Foto: Annegret Hilse

Snaga dijaspore: Momčad skupljena sa svih strana svijeta

Ono što reprezentaciju Zelenortskih Otoka čini jedinstvenom jest njezina globalna priroda. Od 26 igrača na popisu za Svjetsko prvenstvo, čak njih 15 rođeno je izvan otočja, a dolaze iz 25 različitih klubova u 14 država. Zanimljivo je da je više igrača rođeno u Rotterdamu (šest) nego u glavnom gradu Praiji. Ova raznolikost odraz je povijesti zemlje čija je dijaspora brojnija od stanovništva na samim otocima. Igrači vuku korijene iz Francuske, Nizozemske, Portugala, Irske pa čak i Sjedinjenih Američkih Država. No, ta različitost nije prepreka, već snaga.

Priča Roberta "Pica" Lopesa, stopera irskog Shamrock Roversa, najbolje oslikava kako je ova momčad sastavljena. Rođen u Dublinu, s majkom Irkinjom i ocem Zelenorćaninom, Lopes je godinama radio u banci, a nogomet igrao profesionalno u Irskoj. Jednog dana primio je poruku na društvenoj mreži LinkedIn, napisanu na portugalskom, jeziku koji tada nije govorio. Misleći da se radi o spamu, ignorirao ju je. Devet mjeseci kasnije, stigla je nova poruka, ovaj put na engleskom.

​- Tek tada sam preveo prvu poruku i shvatio da me pitaju bih li bio zainteresiran igrati za Zelenortske Otoke. Naravno da sam pristao - ispričao je Lopes, koji je u međuvremenu postao jedan od stupova obrane i vođa na terenu.

Njegov primjer pokazuje kako je izbornik Bubista s bivšim trenerom Ruiem Águasom aktivno tražio igrače zelenortskog porijekla diljem svijeta, stvarajući momčad koja je spoj različitih nogometnih škola i kultura, ali ujedinjena pod istom zastavom.

Foto: MARIA LYSAKER

Heroji nacije: Tko su ključni igrači "plavih morskih pasa"?

Uspjeh na Svjetskom prvenstvu iznjedrio je nekoliko heroja koji su postali globalno poznati. Na čelu je 40-godišnji golman Vozinha, koji je postao viralna senzacija nakon briljantne partije protiv Španjolske, gdje je s nekoliko nevjerojatnih obrana sačuvao mrežu netaknutom i zaslužio nagradu za igrača utakmice. Nakon te utakmice, broj njegovih pratitelja na Instagramu skočio je s 50.000 na gotovo devet milijuna. Vozinha, čiji nadimak na portugalskom znači "bakica", veteran je koji je branio u Angoli, Moldaviji, Portugalu i na Cipru, a njegova smirenost i iskustvo ključni su za obranu.

Srce i duša momčadi je kapetan Ryan Mendes. Sa 36 godina, on je rekorder po broju nastupa (preko 100) i najbolji strijelac u povijesti reprezentacije. Krilni napadač turskog Iğdıra, koji je tijekom karijere igrao za Lille i Nottingham Forest, i dalje je glavni napadački adut i emocionalni vođa. U obrani se ističe Logan Costa, stoper Villarreala, koji donosi mirnoću i tehničku kvalitetu s najviše razine europskog nogometa.

Foto: MARIA LYSAKER

Posebnu pažnju privukao je i Dailon Livramento, 25-godišnji napadač rođen u Rotterdamu, koji je s četiri gola bio najbolji strijelac u kvalifikacijama. On je sin poznate zelenortske pjevačice Marizije, a i sam je glazbenik, što dodatno oslikava kreativni duh ove nacije. Motor momčadi je Kevin Lenini, veznjak ruskog Krasnodara. On je postigao prvi, povijesni gol za Zelenortske Otoke na Svjetskom prvenstvu, i to spektakularnim udarcem iz daljine protiv Urugvaja.

*uz korištenje AI-a