Evo tko sudi Dinamu i Rijeci u uzvratnim europskim susretima

Uefa je objavila sudačke delegacije za nadolazeće utakmice hrvatskih klubova u europskim natjecanjima. Dinamo će na gostovanju kod Genka dočekati lice koje hrvatska nogometna javnost dobro pamti, dok će Rijeci na Rujevici protiv Omonije pravdu dijeliti sudac iz ugledne ukrajinske sudačke obitelji. Obojica su poznata po čvrstom kriteriju, no jedan od njih nosi i težak teret kontroverzne prošlosti koja ga prati kroz cijelu karijeru.

Pokretanje videa... 00:55 Boysi pozdravljaju igrače | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Strogi Nijemac

Sudačku zviždaljku u dvoboju između Genka i Dinama (četvrtak, 21 sat) držat će Felix Zwayer, 44-godišnji Nijemac iz Berlina. Po zanimanju agent za nekretnine, Zwayer pripada samom vrhu europskog suđenja i nalazi se u Uefinoj elitnoj kategoriji. U Bundesligi sudi još od 2009. godine, a na Fifinoj je listi od 2012. Njegovo ime, nažalost, nije ostalo u dobrom sjećanju hrvatskim navijačima, bilo da se radi o klupskom ili reprezentativnom nogometu.

Najbolnija uspomena veže se za finale Lige nacija u lipnju 2023. godine, kada je upravo Zwayer bio glavni sudac u Rotterdamu u dvoboju Hrvatske i Španjolske. "Vatreni" su tada, nakon iscrpljujuće borbe i rezultata 0-0, poraženi u raspucavanju penala i ostali bez toliko željenog trofeja. Također, Hrvatskoj je sudio u dvoboju protiv Crne Gore na Maksimiru, u kvalifikacijama za SP, kojeg su "vatreni" dobili 4-0. Dinamu je sudio u remiju protiv Celtica (0-0) na Maksimiru u Ligi prvaka 2024. godine.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Ipak, Zwayera prati skandal. Godine 2005. bio je upleten u veliku aferu s namještanjem utakmica koju je predvodio sudac Robert Hoyzer, a koja je potresla njemački nogomet. Zwayer je tada suspendiran na šest mjeseci jer je utvrđeno da je kao pomoćni sudac primio mito od 300 eura kako bi pogodovao Wuppertaleru u utakmici druge njemačke lige. Iako je njegova suradnja s istražiteljima pomogla u razotkrivanju Hoyzera, koji je na kraju dobio doživotnu zabranu i zatvorsku kaznu, ta mu je mrlja zauvijek ostala u biografiji.

Ukrajinac na Rujevici

Za utakmicu Rijeke i Omonije (četvrtak, 18.45) na Rujevici određen je 37-godišnji Ukrajinac Mikola Balakin. Riječ je o sucu iz Kijeva koji se nalazi u Uefinoj prvoj kategoriji, odmah ispod one elitne u kojoj je Zwayer.

Balakin je na Fifinoj listi od 2017. godine i posljednjih sezona skuplja sve više iskustva u najjačim europskim natjecanjima. Sudio je utakmice grupne faze Lige prvaka, poput dvoboja Bayer Leverkusena i RB Salzburga te Sturma i RB Leipziga. Također, bio je četvrti sudac u utakmici Uefinog Superkupa 2024. godine između Real Madrida i Atalante. Ono što ga posebno karakterizira jest iznimna strogost i lakoća kojom pokazuje kartone.