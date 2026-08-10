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Evo tko sudi Dinamu u Litvi! Bio je glavni arbitar na najvećem preokretu 'modrih' u Europi

Piše Ivan Kužela,
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Evo tko sudi Dinamu u Litvi! Bio je glavni arbitar na najvećem preokretu 'modrih' u Europi
Foto: IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI S
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Dinamo u Kaunasu čeka talijanska sudačka postava! Uzvrat protiv Kauno Žalgirisa vodit će Davide Massa, isti sudac koji je 'modrima' sudio legendarni preokret protiv Tottenhama

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Dinamo će u uzvratu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa imati talijansku sudačku postavu. Utakmica se igra u utorak u Kaunasu od 19 sati, a Uefa je glavnu ulogu povjerila Davideu Massi. 'Modri' su na Maksimiru slavili s uvjerljivih 5-0 protiv momčadi hrvatskog stručnjaka Željka Sopića i jednom nogom su u doigravanju za prestižno natjecanje.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Talijanu ovo neće biti prvi susret s Dinamom. Zagrebačkom klubu sudio je već jednom, i to u utakmici koja je ostala posebno upamćena među navijačima. Riječ je o uzvratu osmine finala Europske lige protiv Tottenhama u ožujku 2021. godine na Maksimiru. Dinamo je tada spektakularnim preokretom slavio 3-0 i nadoknadio poraz iz Londona, a junak večeri bio je Mislav Oršić s hat-trickom. Massa je tadašnji dvoboj odradio bez većih primjedbi.

Dinamo Zagreb v Tottenham - UEFA Europa League - Round of Sixteen - Second Leg - Stadion Maksimir
Foto: Luka Stanzl/PRESS ASSOCIATION

Iskusni talijanski arbitar već ima i poprilično iskustva s hrvatskom reprezentacijom. Hrvatskoj je sudio u četiri navrata, a posebno se ističu dvije utakmice protiv Portugala u Ligi nacija. Prva je završila 1-1, dok je u drugoj Portugal slavio s uvjerljivih 4-1. Massa je još sudio hrvatskoj reprezentaciji u porazu 2-1 od Walesa u kvalifikacijama za Euro te u pobjedi 2-1 protiv Danske u Ligi nacija.

Na utakmici u Kaunasu Massi će pomagati sunarodnjaci Filippo Meli i Alessio Berti. Četvrti sudac bit će Manuel Volpi, dok će u VAR-u sve kontrolirati Daniele Doveri.

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