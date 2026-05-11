ODREDIO HNS

Evo tko sudi finale Kupa između Dinama i Rijeke na Opus Areni

Piše Domagoj Vugrinović,
Mateo Erceg Dinamu je ove sezone sudio osam puta, a zagrebačka momčad u tim je utakmicama osvojila 22 od moguća 24 boda. Rijeka je kada je on sudio pobijedila Hajduk (5-0) i Lokomotivu (2-0)

HNS je odredio glavnog suca finala Kupa između Dinama i Rijeke na Opus Areni. Čast da sudi utakmicu za Rabuzinovo sunce dobio je Mateo Erceg iz Benkovca, a uz njega će na terenu biti pomoćnici Alen Jakšić i Stjepan Žugaj. Ulogu četvrtog suca preuzet će Ivan Vukančić, dok će u VAR sobi raditi Mario Zebec i njegov pomoćnik Tihomir Pejin. Delegatski posao obavljat će Stjepan Žugaj.

Erceg je tijekom ove sezone potvrdio status jednog od najpouzdanijih hrvatskih sudaca. Vodio je 21 prvenstvenu utakmicu, više nego bilo koji drugi sudac u SHNL-u. U tim susretima pokazao je 98 žutih kartona, tri puta isključio igrače nakon drugog žutog kartona, jednom dodijelio izravni crveni karton te dosudio sedam jedanaesteraca.

Varaždin: NK Varaždin i Lokomotiva sastali se u 16. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Njegove odluke ove sezone nisu izazvale ozbiljnije kontroverze pa ga mnogi smatraju jedinim domaćim sucem koji je sezonu odradio bez većih pogrešaka koje bi obilježile njegov rad. Posebno se istaknuo na derbijima Hajduka i Dinama na Poljudu, gdje je prema mišljenju mnogih vrlo dobro kontrolirao utakmice.

Dinamu je ove sezone sudio osam puta, a zagrebačka momčad u tim je utakmicama osvojila 22 od moguća 24 boda. "Modri" su s Ercegom kao glavnim sucem dobili oba derbija protiv Hajduka na Poljudu. Rijeka također ima pozitivna iskustva s njim jer je pod njegovim vodstvom slavila protiv Hajduka 5-0 i Lokomotive 2-0.

