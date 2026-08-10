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MMA INSAJDER OTKRIVA

Evo tko sve stoji u redu da dovede Roberta Soldića...

Piše Mato Galić,
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Evo tko sve stoji u redu da dovede Roberta Soldića...
Foto: Instagram/ kolaž
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Soldić je nakon odlaska iz KSW-a 2022. bio jedan od najtraženijih boraca na tržištu. Iako je imao ponudu UFC-a, odabrao je ONE zbog financijski izdašnijeg ugovora. Sad mu je ugovor s ONE-om istekao

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Roberto Soldić (21-4) potvrdio je da je njegova suradnja s ONE-om završila. Našem MMA borcu istekao je ugovor. Njegov odlazak iz azijske organizacije odmah je privukao veliku pozornost svjetske MMA javnosti, a oglasio se i najugledniji borilački novinar Ariel Helwani.

“Roberto Soldić objavio je da više nije ugovorno vezan uz ONE i da je slobodan potpisati za bilo koju organizaciju. UFC je godinama pokazivao interes za njega i, prema mojim informacijama, i dalje je itekako zainteresiran. Priča se razvija", napisao je Helwani.

Isti novinar dodao je i da bi UFC mogao ubrzati pregovore sa Soldićem jer se na tržištu pojavio MVP, borilačka organizacija čiji je suvlasnik popularni youtuber Jake Paul. MVP ima novac i počeo je potpisivati dobre borce šakom i kapom.

Soldić je nakon odlaska iz KSW-a 2022. bio jedan od najtraženijih boraca na tržištu. Iako je imao ponudu UFC-a, odabrao je ONE zbog financijski izdašnijeg ugovora. Za singapursku organizaciju odradio je tri borbe. Jedna je proglašena "no contestom" jer je Soldić dobio nenamjeran udarac u međunožje te ima po pobjedu i poraz.

Ako ne ode u UFC, Soldića će pokušati ugrabiti FNC. Čelnici hrvatske organizacije žele našeg velteraša/srednjaša u svojem rosteru.

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