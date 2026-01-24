Evo u kakvom je stanju Michael Schumacher. 'I dalje se bori...'

Više od dvanaest godina nakon teške skijaške nesreće u francuskom Méribelu, zdravstveno stanje Michaela Schumachera i dalje je jedno od najčuvanijih pitanja u svijetu sporta. Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 danas živi povučeno, daleko od očiju javnosti, pod stalnom medicinskom skrbi i uz strogo kontroliran krug ljudi koji mu imaju pristup.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Iscurile informacije o liječenju Michaela Schumachera: Tijekom terapije vozili ga u Mercedesu?! | Video: 24sata Video

Prema informacijama iz izvora bliskih obitelji, Schumacher nije prikovan za krevet, ali se ne može kretati samostalno te koristi invalidska kolica. O njemu se 24 sata dnevno brine tim medicinskih sestara i terapeuta, a liječenje i njega zahtijevaju iznimno visoke troškove. Njegovo mentalno stanje ostaje nepoznanica – iako se vjeruje da je djelomično svjestan okoline, nema pouzdanih potvrda u kojoj mjeri razumije što se oko njega događa.

Od nesreće krajem 2013. godine Schumacher se nije pojavio u javnosti. Njegova supruga Corinna od početka je zauzela čvrst stav o potpunoj privatnosti, štiteći supruga od medija i znatiželje javnosti. Samo nekolicina ljudi, uglavnom članova obitelji i najbližih prijatelja, smije ga posjetiti u njihovim rezidencijama u Švicarskoj i na Mallorci.

Jedan od rijetkih koji povremeno govori o Schumacheru je Jean Todt, bivši dugogodišnji šef Ferrarija i bliski prijatelj obitelji.

- Michael se i dalje bori - izjavio je Todt, naglašavajući pritom važnost poštivanja njegove privatnosti i dostojanstva.

Maranello: U muzeju Galleria Ferrari izloženi su stari modeli trka?ih i cestovnih automobila | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Posljednjih godina u medijima su se pojavljivale brojne špekulacije, uključujući tvrdnje da je Schumacher prisustvovao vjenčanju svoje kćeri Gine na Mallorci. Te su informacije, međutim, demantirane, a obitelj je i taj važan obiteljski trenutak uspjela zadržati daleko od javnosti.

Istodobno, obitelj Schumacher odlučno se suprotstavila pokušajima ucjene i ilegalne prodaje fotografija, videozapisa i medicinske dokumentacije, što je rezultiralo sudskim procesima i zatvorskim kaznama za odgovorne osobe. Dugogodišnja glasnogovornica obitelji Sabine Kehm tada je poručila kako obitelj „neće tolerirati iskorištavanje patnje u komercijalne svrhe“.

Dok se bliže važne obljetnice njegove karijere, uključujući 30 godina od dolaska u Ferrari, poštovanje prema Michaelu Schumacheru ostaje snažno. A obitelj, dosljedna svojoj odluci, nastavlja slati jasnu poruku: bez obzira na slavu i interes javnosti, dostojanstvo i mir Michaela Schumachera uvijek će biti na prvom mjestu.