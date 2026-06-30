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MOGUĆI SASTAV?

Evo u kojem bi sastavu 'vatreni' igrali protiv Portugala. Jedan igrač opet će ostati na klupi?

Piše Issa Kralj,
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Evo u kojem bi sastavu 'vatreni' igrali protiv Portugala. Jedan igrač opet će ostati na klupi?
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SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naime, izbornik ne planira mijenjati početnu postavu za dvoboj protiv Portugala, doznaje HRT. To znači da bi Joško Gvardiol opet bio na klupi

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Hrvatsku nogometnu reprezentaciju čeka okršaj za plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Utakmica je na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro po hrvatskom vremenu. Portugal je 'vatrenima' dobro poznat protivnik kojeg nikada nisu pobijedili u službenim utakmicama pa je pitanje koji je recept izbornika Zlatka Dalića za stat na kraj tom nizu.

Naime, izbornik ne planira mijenjati početnu postavu za dvoboj protiv Portugala, doznaje HRT. U emisiji Americana, koju na HRT-u vode Marko Šapit i Valentina Miletić, navedeno je da bi Hrvatska trebala istrčati s istom jedanaestoricom kao u susretu protiv Gane. 

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Drugim riječima, jedno od najvećih iznenađenja je da bi Joško Gvardiol opet mogao ostati na klupi protiv Portugala, a priliku u prvih 11 dobiti će Nikola Vlašić koji je zabio pobjednički gol za 2-1.

Hrvatska je protiv Gane igrala u sustavu 4-2-3-1, a sastav su činili: Livaković – Stanišić, Pongračić, Šutalo, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, Baturina, Petar Sučić – Budimir.

Gvardiol je utakmicu protiv Gane pratio s klupe, a na lijevom boku bio je Perišić. Obranu su igrali Pongračić i Šutalo. 

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