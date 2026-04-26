Evo zašto je Dinamo postao prvak i prije dvoboja u Zagrebu

Rijeka i Hajduk odigrali su 0-0 u Jadranskom derbiju u 32. kolu HNL-a i tim rezultatom je profitirao Dinamo. "Modri" su osigurali novi, 26. naslov prvaka Hrvatske.

Naime, Dinamo Hajduku bježi 12 bodova na prvom mjestu, a Splićani do kraja sezone igraju četiri utakmice. S obzirom na to da se u HNL-u pri određivanju plasmana gleda prvo međusobni omjer, u kojem Dinamo ima dvije pobjede i remi protiv Hajduka (još jednu utakmicu će odigrati), Hajduk više ne može završiti ispred "plavih".

Naslov prvaka Hrvatske tako se vraća na Maksimir nakon što je prošle sezone prvak bila Rijeka. Ovo je 26. naslov za Dinamo, a prvi pratitelj je Hajduk sa šest naslova.