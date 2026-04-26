Obavijesti

Sport

Komentari 4
'MODRI' SLAVE NOVI NASLOV

Evo zašto je Dinamo postao prvak i prije dvoboja u Zagrebu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Naslov prvaka Hrvatske tako se vraća na Maksimir nakon što je prošle sezone prvak bila Rijeka. Ovo je 26. naslov za Dinamo, a prvi pratitelj je Hajduk sa šest naslova

Admiral

Rijeka i Hajduk odigrali su 0-0 u Jadranskom derbiju u 32. kolu HNL-a i tim rezultatom je profitirao Dinamo. "Modri" su osigurali novi, 26. naslov prvaka Hrvatske. 

Naime, Dinamo Hajduku bježi 12 bodova na prvom mjestu, a Splićani do kraja sezone igraju četiri utakmice. S obzirom na to da se u HNL-u pri određivanju plasmana gleda prvo međusobni omjer, u kojem Dinamo ima dvije pobjede i remi protiv Hajduka (još jednu utakmicu će odigrati), Hajduk više ne može završiti ispred "plavih". 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
SVE NA JEDNOM MJESTU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026