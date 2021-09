Posljednjeg dana prijelaznog roka, kada je Antoine Griezmann otišao na posudbu u Atletico, Barcelona je kao idealnu zamjenu za njega vidjela u Daniju Olmu (23), bivšem polazniku čuvene 'La Masije', koja doduše, proteklih godina ne proizvodi ni izblizu igrača kao što je to bilo na samom početku 21. stoljeća.

Uprava Barce kontaktirala je bivšeg dinamovca koji je bio oduševljen povratku u 'svoj klub'. No, Leipzig je stopirao transfer. Nije bila riječ o novcu, već njemački klub nije imao vremena naći dostojnu zamjenu za jednog od ključnih igrača.

Nijemci su to i objasnili Olmu koji je gospodski prihvatio njihovu odluku. No, interes i dalje postoji i postojat će dok će Olmo pružati fantastične predstave u dresu Leipziga i španjolske reprezentacije. Do transfera dođe možda već ove zime, ako ne tada onda sljedećeg ljeta.

Ipak, do tada se puno stvari može promijeniti. Marca piše kako su interes za Olma pokazali Manchester United, Juventus i Bayern pa nije isključeno da bi Olmo mogao u nekog drugog europskog velikana.

Marca također piše kako je Barcelona spremna za Olma izdvojiti 70 milijuna eura. Ta cifra sada bi zadovoljila čelnike njemačkog kluba, a u budućnosti tko zna... Transfermarkt trenutno procjenjuje Olma na 50 milijuna eura...