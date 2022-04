Evra otkrio potresne detalje iz djetinjstva: Prosio sam ispred dućana i prodavao drogu...

Životi nogometnih zvijezda prožeti su luksuzom, glamurom i beskrajnim mogućnostima, no da bi do toga došle trebaju prevaliti dug i težak put - per aspera ad astra (hrv. Preko trnja do zvijezda). Za detalje iz tih "dugih i teških" puteva javnost često nikada ne sazna, dok za neke načuje iz raznih izvora.

Kako god, Francuz Patrice Evra (40) prošle je godine izdao autobiografiju u kojoj kontroverzi ne manjka! Od teškog odrastanja okruženog kriminalom do optužba za rasizam na račun Luisa Suareza... A sada je sudjelovao u BBC-jevoj seriji 'Freeze The Fear" u kojoj je također otkrio neke mračne detalje iz svoje prošlosti.

- Radio sam tri stvari prije nego li sam igrao nogomet. Prodavao sam drogu, prosio sam ispred dućana i radio u prodavaonici tv-uređaja - rekao je Evra u igri 'dvije istine i laž' u kojoj su gosti pokušavali otkriti koja je od ponuđenih izjava lažna.

- Nisam prodavao televizore, druge dvije su istinite, imao sam 13 godina.

Osvrnuo se legendarni nogometaš Manchester Uniteda na seksualno zlostavljanje u to doba.

- Seksualno zlostavljanje u dobi od 13 godina od strane mog učitelja imalo je velik utjecaj na moj život - priznao je.

Evra se također osvrnuo na teško siromaštvo te se prisjetio kako je znao jesti hladne Big Macove iz kanti za smeće nakon što ga je napustio otac.

- Kada mi je otac otišao nastao je kaos. Nogomet je bio taj koji me spasio. Kada sam imao nekih 17 godina putovao sam u Italiju. Sjećam se da su nam posluživali hranu. Ja sam otišao do sobe i nazvao mamu. Rekao sam joj: "Mama, ovdje je kao u raju. Ljudi nam poslužuju hranu, imamo dvije vilice i dva noža sa svake strane tanjura." To je moja najljepša uspomena.

