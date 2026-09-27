F1 ikona za 24sata: Današnji su bolidi poput znanosti, a supruga mi obožava jedriti u Hrvatskoj

Zagreb je ovog vikenda postao neobična kulisa za Formulu 1. Ulica grada Vukovara pretvara se u pravu trkaću pistu za Red Bull Showrun. Glavna zvijezda spektakla je David Coulthard (55) prekaljeni škotski as, pobjednik 13 Grand Prix utrka i bivši viceprvak svijeta, koji je u metropolu stigao kako bi pred desecima tisuća gledatelja zagrmio sa šampionskim V8 bolidom iz slavne ere Red Bull Racinga

Iza Coulthardove bogate karijere stoji i jedna od najnevjerojatnijih priča modernog sporta. U svibnju 2000. godine preživio je stravičan pad privatnog mlažnjaka u Francuskoj, u kojem su poginula oba pilota, a on i tadašnja zaručnica čudom su se izvukli iz goruće olupine. Samo pet dana nakon tragedije, s napuknutim rebrima i pod golemim šokom, sjeo je u McLaren na stazi u Barceloni i osvojio nevjerojatno drugo mjesto.

Foto: Profimedia

Uz jurnjavu F1 bolida, zagrebački program donosi i akrobacije na dva kotača Arunasa Gibieže, drift nastupe Red Bull Driftbrothersa te domaćeg aduta, Rimac Neveru R s 2107 konjskih snaga. Uoči izlaska na Vukovarsku, s Coulthardom smo sjeli i pretresli dolazak u Zagreb, njegovu nevjerojatnu karijeru i mentalnu snagu koja ga je definirala.

- Jedva čekam voziti po Zagrebu, morao bih dobro razmisliti kad sam zadnji put bio u bolidu. Mislim da je to bilo u lipnju kad sam bio na VN Austriji. Uvijek je nevjerojatan osjećaj sjediti u F1 bolidu i iskusiti sve te procedure, vrućinu u bolidu, okretaje u motoru... Vrati me u stare dane - govori nam F1 ikona i dodaje...

- Sad radim na televiziji i puno je vremena prošlo od moje karijere (Coulthard se umirovio 2008. godine, op. a.). Više ne živim taj život i osjećam koji učinak vrućina i vibracije u bolidu imaju na moje tijelo, zato mi je drago što imam priliku voziti bolide u ovakvim događajima - govori Coulthard, koji je svjestan kako se sport značajno promijenio u odnosu na njegove dane.

Foto: Luka Tunjić/24sata

- Formula 1 je najbrži oblik automoto sporta. Ljudi vole nešto novo, nešto brzo. Međutim, današnja Formula 1 više je znanost, jer vozači moraju paziti na toliko stvari tijekom jednog kruga. Moram li trenirati za povratak u bolid? Za ovakvu vrstu događaja ne moram. Moja trenutačna forma je i više nego dovoljna zato što u ovakvim događajima nema tako visokih G-sila i brzina - objašnjava 55-godišnji Coulthard.

Vukovarskom će ulicom projuriti i Rimčeva Nevera, ali Coulthard, koji preferira benzince, još nije sjeo za njezin volan.

- Nisam imao prilike voziti ju, ali sam u petak pobliže vidio kako izgleda Nevera. Nevjerojatno je kako ubrzavaju ti električni automobili, oni predstavljaju nešto što motori s unutarnjim izgaranjem jednostavno ne mogu ponuditi. Međutim, to ima i posljedica, ti su automobili znatno teži zbog baterija i izazovniji su za upravljanje. Ali, Nevera je automobil koji ruši svjetske rekorde i razumijem zašto se sviđa ljudima.

Njegova supruga Sigrid Silversand, koju je ljetos oženio, vozi hibridni automobil, a par zajedno u Zagrebu provodi i intimne trenutke jer nisu stigli otići na medeni mjesec.

Foto: Luka Tunjić/24sata

- U petak smo imali prilike prošetat gradom, ali nismo ništa specifično posjetili. Već smo posjećivali hrvatsku obalu, supruga voli jedriti ovdje s prijateljima. Znam da uživa u vašoj obali, volio bih da joj se češće mogu pridružiti, ali ponekad je izazovno uskladiti sve moje obaveze. Živim u Monaku, često sam u Škotskoj.

Zračna luka svojevrsni je dnevni boravak za Red Bullovog ambasadora.

- Putovanja su dio mojeg života i posla. Nikad nisam dugo na jednom mjestu, tjedno imam 2-3 leta, većini ljudi to je nezamislivo. Stalno sam na aerodromu. Evo, u nedjelju navečer letim za Singapur, tamo ću biti dva dana, pa letim u Abu Dhabi na jedan dan, onda idem u Maleziju na F1 utrku, pa na utrku u Singapuru... Pa ću provesti jednu noć u Beču, prije leta u Tursku gdje ću također provesti jednu noć, a onda idem u Austin na VN SAD-a... Lista samo ide dalje!