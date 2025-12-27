Fabijan Krivak napušta lokose, za lijepu cifru ide u češku ligu!

Dok svi pričaju o transferima velike četvorke, Lokomotiva će uskoro realizirati jedan od najskupljih izlaznih transfera u klubu. Naime, Fabijan Krivak će Kajzericu zamijeniti češkim prvoligašem, Sigmom iz Olomouca. Posao bi trebao biti realiziran i potvrđen ovih dana te će Lokomotiva inkasirati jako lijepih 2,5 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:04 Dinamo - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Krivak prema Transfermarktu vrijedi 1,5 milijuna eura tako da je Lokomotiva isposlovala jako dobar dogovor. Za istu cifru je Lovro Majer otišao u Dinamo prije šest godina, a za 100.000 eura manje je Marcelo Brozović otišao put Maksimira. Klub s Kajzerice imao je četiri veća transfera od Krivakova. Za tri milijuna su iz Lokomotive otišli Luka Ivanušec (u Dinamu) i Marin Šotiček (Basel), Ivo Grbić je za tri i pol prešao u Atletico Madrid, a Roko Šimić je u Salzburg otišao za četiri milijuna eura.

Krivak je za Lokomotivu odigrao ukupno 54 utakmice te je zabio četiri gola uz pet asistencija. Ove sezone igra odličan nogomet te je najvažniji igrač momčadi Nikice Jelavića. U 18 utakmica tri puta je tresao režu i tri puta dodao za gol. Nedostajat će Krivak lokosima u nastavku sezone, ali će biti zanimljivo vidjeti koga će Lokomotiva dovesti kao zamjenu.