Fabregas izvadio Baturinu već u 55. minuti, Talijani otkrili razlog

Martin Baturina (23) odigrao je 55 minuta u pobjedi Coma protiv Parme 2-1, samo četiri dana nakon što je briljirao u Ligi prvaka protiv RB Leipziga. Hrvatski reprezentativac tada je zabio i asistirao u povijesnoj pobjedi 4-1, a gust raspored očito je ostavio traga. Baturina je protiv Parme ponovno krenuo od prve minute, no Cesc Fàbregas zamijenio ga je već deset minuta nakon početka drugog poluvremena. Zajedno s njim izašao je Assane Diao, a u igru su ušli Maxence Caqueret i Jesús Rodríguez.

La Gazzetta dello Sport piše kako je Como nakon odmora počeo gubiti prepoznatljivu tečnost u igri, dok je igračima ponestajalo energije. Fàbregas je to brzo prepoznao i reagirao dvostrukom izmjenom. Tuttomercato je Baturini za nastup dao ocjenu šest te otkrio kako razlog njegova ranijeg izlaska nije bio samo umor od utakmice Lige prvaka. Talijanski portal navodi da hrvatski veznjak još uvijek osjeća posljedice gripe.

"Predah. Posljedice nastupa u Ligi prvaka i simptomi gripe još nisu potpuno nestali", stoji u obrazloženju njegove ocjene.

Unatoč tome, Baturina je do izlaska imao 92 posto točnih dodavanja, kreirao jednu priliku, uspješno izveo oba driblinga, pet puta pronašao suigrače u posljednjoj trećini terena te pogodio tri od četiri duge lopte. Osvojio je i šest lopti te dobio dva od tri duela na tlu.

Como je poveo golom Jacoba Ramóna, a pobjedu je pred kraj utakmice potvrdio Kaiki. David Romero u sudačkoj je nadoknadi smanjio na konačnih 2-1.