Obavijesti

Sport

Komentari 4
U SERIE A

Fabregas izvadio Baturinu već u 55. minuti, Talijani otkrili razlog

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Fabregas izvadio Baturinu već u 55. minuti, Talijani otkrili razlog
Foto: MATTEO CIAMBELLI
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Baturina je do izlaska imao 92 posto točnih dodavanja, kreirao jednu priliku, uspješno izveo oba driblinga, pet puta pronašao suigrače u posljednjoj trećini terena te pogodio tri od četiri duge lopte

Admiral

Martin Baturina (23) odigrao je 55 minuta u pobjedi Coma protiv Parme 2-1, samo četiri dana nakon što je briljirao u Ligi prvaka protiv RB Leipziga. Hrvatski reprezentativac tada je zabio i asistirao u povijesnoj pobjedi 4-1, a gust raspored očito je ostavio traga. Baturina je protiv Parme ponovno krenuo od prve minute, no Cesc Fàbregas zamijenio ga je već deset minuta nakon početka drugog poluvremena. Zajedno s njim izašao je Assane Diao, a u igru su ušli Maxence Caqueret i Jesús Rodríguez.

La Gazzetta dello Sport piše kako je Como nakon odmora počeo gubiti prepoznatljivu tečnost u igri, dok je igračima ponestajalo energije. Fàbregas je to brzo prepoznao i reagirao dvostrukom izmjenom. Tuttomercato je Baturini za nastup dao ocjenu šest te otkrio kako razlog njegova ranijeg izlaska nije bio samo umor od utakmice Lige prvaka. Talijanski portal navodi da hrvatski veznjak još uvijek osjeća posljedice gripe.

SJAJNA FORMA HRVATA Baturina je nakon impresivnog nastupa dobio novo priznanje! Uz bok je Raphinhi i Courtoisu...
Baturina je nakon impresivnog nastupa dobio novo priznanje! Uz bok je Raphinhi i Courtoisu...

"Predah. Posljedice nastupa u Ligi prvaka i simptomi gripe još nisu potpuno nestali", stoji u obrazloženju njegove ocjene.

Unatoč tome, Baturina je do izlaska imao 92 posto točnih dodavanja, kreirao jednu priliku, uspješno izveo oba driblinga, pet puta pronašao suigrače u posljednjoj trećini terena te pogodio tri od četiri duge lopte. Osvojio je i šest lopti te dobio dva od tri duela na tlu.

Como je poveo golom Jacoba Ramóna, a pobjedu je pred kraj utakmice potvrdio Kaiki. David Romero u sudačkoj je nadoknadi smanjio na konačnih 2-1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Ljubavni brodolom bivšeg Gvardiolovog suigrača: Učinio je nezamislivo supruzi iza leđa
NEVJERNI KYLE

FOTO Ljubavni brodolom bivšeg Gvardiolovog suigrača: Učinio je nezamislivo supruzi iza leđa

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Shakira ju je opisala kao Twingo, a sebe kao Ferrari. Evo tko sad ljubi Barcinu legendu
22 GODINE MLAĐA

FOTO Shakira ju je opisala kao Twingo, a sebe kao Ferrari. Evo tko sad ljubi Barcinu legendu

Ulazak u vezu s Piquéom stavio je Claru u središte globalne sapunice, a situacija je eskalirala kada je Shakira objavila pjesmu koja je postala himna svih prevarenih žena. Clara je imala 11 godina kad su Shakira i Pique prohodali 2010. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026