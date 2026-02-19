Fabregas nahvalio Modrića: Pravi je užitak gledati kako igra

Nogometaši Milana i Coma odigrali su 1-1 u zaostaloj utakmici 24. kola Serie A. Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za domaći sastav, a nakon utakmice ga je pohvalio i gostujući trener Cesc Fabregas.

- Pravi je užitak gledati ga kako igra. Što uopće reći za čovjeka koji s 41 godinom igra na ovakvoj razini? - rekao je o Modriću i dodao:

- Pokušate ga stisnuti s tri ili četiri igrača, ali njega to ne zanima, on samo savršeno primi loptu i okrene se da pobjegne. Možemo biti sretni što je u Serie A i što ga imamo priliku gledati svaki tjedan.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Como je na San Siru odigrao jako dobru utakmicu, a Fabregas je pohvalio svoje igrače.

- Bila je ovo utakmica u kojoj je naš vratar prvu pravu obranu imao tek u 70. minuti, što dovoljno govori o tome kako smo dobro igrali. Pokazali smo impresivnu mirnoću i koncentraciju u ovakvoj atmosferi, pogotovo s obzirom na to koliko smo mlada i neiskusna momčad - zaključio je španjolski trener za DAZN nakon dvoboja.

Milan je druga momčad Serie A sa 54 boda, dok je Como šesti sa 42.