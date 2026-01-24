Obavijesti

POHVALIO HRVATA

Fabregas o Baturini: Izvana su mu punili glavu, zaslužuje ovo

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Želim pronaći najbolje uvjete za njega da se izrazi. Bolje se povezuje s Nicom, može zabijati i asistirati. Na meni je da ih sve posložim, ali svaka mu čast, nikad nije odustao, kaže trener Coma o Baturini

Martin Baturina (22) proživljava najbolje trenutke otkako je prošlog ljeta stigao u Como. Nanizao je četiri utakmice s golom i/ili asistencijom, a protiv Coma je zabilježio jedno i drugo. Pohvalio ga je i trener Cesc Fabregas

- Jučer smo malo razgovarali o tome, on je vrlo inteligentan, a i obrambeno je na vrlo visokoj razini. Može igrati kao polušpica, dolazeći s lijeve strane - rekao je Fabregas o Baturini i dodao:

- Želim pronaći najbolje uvjete za njega da se izrazi. Bolje se povezuje s Nicom, može zabijati i asistirati. Na meni je da ih sve posložim, ali svaka mu čast, nikad nije odustao. Izvana su mu punili glavu, ali zaslužuje sve ovo. Sada mu trebaju stabilnost i mir. 

Serie A - Como v Bologna
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Como je peta momčad Serie A s 40 bodova, a Baturina je ove sezone odigrao 16 utakmica i zabio četiri gola te ih isto toliko namjestio. 

