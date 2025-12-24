Fabrizio Romano: Inter je sjeo s Mlačićem i predstavio mu plan

Branimir Mlačić (18) već je dugo na meti Intera koji se, prema pisanju talijanskih medija, žuri uzeti talentiranog stopera Hajduka pod svoje jer se u igru uključuju i drugi europski velikani. Sada je stigla još jedna potvrda da su Nerazzurri jako zagrizli za Mlačića jer je o tome pisao i najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano.

Pokretanje videa... 00:48 Hajduk - Vukovar | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Romano je u svom obraćanju nogometnoj javnosti na YouTubeu potvrdio da je uprava Intera već pokrenula prve korake i predstavila plan Mlačiću. Proteklih dana je održan sastanak u kojem je mladom talentu Hajduka predstavljen cijeli plan te je moguće da će se transfer realizirati čim se otvori siječanjski prijelazni rok.

Također, Romano je potvrdio nagađanja da se radi o cifri od pet milijuna eura te da je vjerojatno da će ga odmah priključiti juniuorskoj momčadi. Budući da je cifra dosta velika, očekuje se da će na njega računati kroz dvije do tri godine u prvoj momčadi. Ipak, postoji šansa da ostane do ljeta u Splitu.

Mlačić je postao standardan član prvih 11 kod Gonzala Garcije i zbilja pruža jako dobre partije. Početkom studenog potpisao je novi ugovor, do 2029. godine. Hajduk je blagdansku pauzu dočekao kao drugi na tablici, s bodom manje od Dinama, ali do kraja sezone očekuje se velika borba dva najveća rivala za titulu HNL-a.