Fabrizio Romano: Jurgen Klopp biti će novi izbornik Njemačke

Njemački strateg Jurgen Klopp vraća se trenerskom poslu. Prema javljanju najpoznatijeg nogometnog insajdera Fabrizia Romana, Klopp će najvjerojatnije preuzeti njemačku reprezentaciju nakon što je tu poziciju napustio Julian Nagelsmann.

Jürgen Klopp kao novi izbornik Njemačke, here we go! Klopp je prihvatio preuzeti posao. Detalji dugoročnog ugovora, projekt i izlazak iz RB Grupe još su u raspravi, ali on će biti novi izbornik. Klopp se vraća - stoji u Romanovoj objavi na X-u (bivšem Twitteru).

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Četverostruki svjetski prvaci Nijemci ostali su bez izbornika nakon kiksa protiv Paragvaja na Svjetskom prvenstvu kada je Nagelsmann smijenjen s funkcije. Njegov mogući nasljednik Klopp nije vodio niti jednu momčad otkako je otišao iz Liverpoola gdje se zadržao čak devet godina. S Liverpoolom je osvojio naslov europskih prvaka u sezoni 2018/19., a osvojio je i Premier Ligu.

Nakon odlaska iz Liverpoola, Klopp je otišao u RB projekt, a reprezentacija je prolazila kroz svoje faze s drugim izbornicima. Kloppa bi u RedBullu mogao zamijeniti Oliver Glasner. Međutim, Glasner je u međuvremenu dogovorio posao s Nottingham Forestom.