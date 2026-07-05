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Fabrizio Romano: Jurgen Klopp biti će novi izbornik Njemačke

Piše Issa Kralj,
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Fabrizio Romano: Jurgen Klopp biti će novi izbornik Njemačke
Foto: Hannah McKay
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Klopp se vraća! Romano javlja da je prihvatio klupu Njemačke nakon Nagelsmanna, a detalji ugovora još se peku

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Njemački strateg Jurgen Klopp vraća se trenerskom poslu. Prema javljanju najpoznatijeg nogometnog insajdera Fabrizia Romana, Klopp će najvjerojatnije preuzeti njemačku reprezentaciju nakon što je tu poziciju napustio Julian Nagelsmann. 

Jürgen Klopp kao novi izbornik Njemačke, here we go! Klopp je prihvatio preuzeti posao. Detalji dugoročnog ugovora, projekt i izlazak iz RB Grupe još su u raspravi, ali on će biti novi izbornik. Klopp se vraća - stoji u Romanovoj objavi na X-u (bivšem Twitteru). 

Četverostruki svjetski prvaci Nijemci ostali su bez izbornika nakon kiksa protiv Paragvaja na Svjetskom prvenstvu kada je Nagelsmann smijenjen s funkcije. Njegov mogući nasljednik Klopp nije vodio niti jednu momčad otkako je otišao iz Liverpoola gdje se zadržao čak devet godina. S Liverpoolom je osvojio naslov europskih prvaka u sezoni 2018/19., a osvojio je i Premier Ligu. 

Nakon odlaska iz Liverpoola, Klopp je otišao u RB projekt, a reprezentacija je prolazila kroz svoje faze s drugim izbornicima. Kloppa bi u RedBullu mogao zamijeniti Oliver Glasner. Međutim, Glasner je u međuvremenu dogovorio posao s Nottingham Forestom. 

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