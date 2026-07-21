Fabrizio Romano: Luka Modrić produžuje ugovor s Milanom!

Ono o čemu je posljednjih dana talijanska javnost brujala sad dobiva sve jasnije obrise. Luka Modrić (40) neće u mirovinu, nego će potpisati novi jednogodišnji ugovor s Milanom, javlja poznati talijanski insajder iz grada mode Fabrizio Romano.

Zadranin je trenutačno na odmoru u rodnom gradu, a s "rossonerima" se usmeno dogovorio o produljenju suradnje do kraja sezone 2026/27. pod vodstvom novog trenera Rubena Amorima, koji ga je u nekoliko navrata zvao i uspio nagovoriti da ostane. Uskoro će uslijediti i formalni potpis ugovora, a Modrić bi se novoj-staroj momčadi trebao pridružiti krajem tjedna na turneji u Australiji.

🚨❤️🖤 BREAKING: Luka Modrić has verbally agreed to sign new deal at AC Milan.



The Croatian legend continues and doesn’t retire with formal green light given to the club.



Modrić will sign new short term deal at Milan soon, he spoke to Rúben Amorim too. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/LTCEYtac49 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva bilo je prilično izvjesno kako bi Luka mogao završiti karijeru, no nakon mnogih signala i poziva da se predomisli, kako trenera Milana Amorima, tako i savjetnika uprave Zlatana Ibrahimovića i vlasnika Gerryja Cardinalea, Luka je odlučio zaplesati na Čizmi još jednu sezonu.

Dobra je to vijest i za izbornika Slavena Bilića i sve navijače hrvatske reprezentacije. Luka bi, naime, mogao produžiti karijeru za "vatrene" i u jesenskom ciklusu Lige nacija. Novi izbornik i kapetan već su razgovarali u Zadru i dolaze informacije kako bi Modrić trebao produžiti karijeru i pomoći mu na startu novog mandata.