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SVE JE DOGOVORENO

Fabrizio Romano: Luka Modrić produžuje ugovor s Milanom!

Piše Josip Tolić,
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Fabrizio Romano: Luka Modrić produžuje ugovor s Milanom!
Foto: AC Milan
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Pao dogovor s legendom "vatrenih": Modrić ne ide u mirovinu! Dogovorio je novi ugovor s Milanom i vraća se za još jednu sezonu

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Ono o čemu je posljednjih dana talijanska javnost brujala sad dobiva sve jasnije obrise. Luka Modrić (40) neće u mirovinu, nego će potpisati novi jednogodišnji ugovor s Milanom, javlja poznati talijanski insajder iz grada mode Fabrizio Romano.

Zadranin je trenutačno na odmoru u rodnom gradu, a s "rossonerima" se usmeno dogovorio o produljenju suradnje do kraja sezone 2026/27. pod vodstvom novog trenera Rubena Amorima, koji ga je u nekoliko navrata zvao i uspio nagovoriti da ostane. Uskoro će uslijediti i formalni potpis ugovora, a Modrić bi se novoj-staroj momčadi trebao pridružiti krajem tjedna na turneji u Australiji.

Nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva bilo je prilično izvjesno kako bi Luka mogao završiti karijeru, no nakon mnogih signala i poziva da se predomisli, kako trenera Milana Amorima, tako i savjetnika uprave Zlatana Ibrahimovića i vlasnika Gerryja Cardinalea, Luka je odlučio zaplesati na Čizmi još jednu sezonu.

Dobra je to vijest i za izbornika Slavena Bilića i sve navijače hrvatske reprezentacije. Luka bi, naime, mogao produžiti karijeru za "vatrene" i u jesenskom ciklusu Lige nacija. Novi izbornik i kapetan već su razgovarali u Zadru i dolaze informacije kako bi Modrić trebao produžiti karijeru i pomoći mu na startu novog mandata.

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