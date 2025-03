Fabrizio Romano: Modrić ima jednu želju za budućnost. To mu je bio prvi izbor i jedina opcija

Iako mu je na leđima 39, Luka Modrić i ove sezone ne prestaje oduševljavati navijače Real Madrida. Do kraja sezone ostalo je još nešto više od dva mjeseca, ali kapetan "kraljevskog kluba" i hrvatske nogometne reprezentacije ne razmišlja stati.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrićev uništeni mural u Zadru

Zadranin želi potpisati novi ugovor i ostati u Realu do kraja iduće sezone, čime bi produžio karijeru do 40. rođendana ovog rujna. Tvrdi to nogometni insajder Fabrizio Romano u objavi u utorak. Ranije su dolazili signali iz Madrida kako su mu u klubu voljni ponuditi još jedno produljenje ugovora, a to bi moglo značiti i da će produljiti mandat i u dresu reprezentacije do SP-a 2026.

"Želja mu je ostati u klubu i biti dio momčadi potpisom novog ugovora. Modrićev prvi izbor i prva opcija uvijek je bio Real Madrid", napisao je Romano o najtrofejnijem igraču u povijesti kluba s 28 naslova, šest Liga prvaka i četiri La Lige.

- Modrić je istinski dar za nogomet i može ostati koliko god želi. Čini ono što najbolje zna na izvanredan način. Real Madrid je sretan što ima takvu legendu, a nogomet može biti ponosan što ima ovako talentiranog, kvalitetnog i profesionalnog igrača - rekao je nedavno trener Reala Carlo Ancelotti.

Spočitnuli su mu da Luka ne može igrati svaka tri dana jer ima 39 godina.

- Morat ću biti pristojan prema vama, on je jedan od rijetkih igrača bez ozljeda ove sezone. Podaci pokazuju da je u odlličnoj formi i ne vidim zašto ne bi mogao igrati dvije utakmice zaredom - rekao je Talijan.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR