Fantastičan uspjeh: Puljani su svladali Ayat pa hrvatski futsal ima dva kluba u Top 16 LP-a!

Hrvatska ima dva predstavnika među 16 najboljih klubova futsal Lige prvaka! Novo vrijeme plasman je izborilo u četvrtak, a danas je to pošlo za rukom i Futsal Puli koja je u trećoj utakmici Glavne runde u Makarskoj slavila protiv kazahstanskog Ayata 5-2. Fantastičan je to uspjeh za hrvatski futsal i kruna sjajne organizacije turnira.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

S razglasa i s tribina orio se hit Sergia Pavata "Noći istarske", a stotinjak navijača Futsal Pule imalo je večeras pomoć domaće momčadi, igrači i trener Novog vremena došli su u punom sastavu podržati svoje rivale u borbi za plasman u Elitnu rundu i to u njihovim dresovima! Makarani su svoj posao dovršili u četvrtak, pa su uoči večerašnjeg susreta sa Sportingom koji nema rezultatsku važnost jer su se obje momčadi već plasirale među 16 najboljih, došli podržati Puljane.

Lijepa gesta, ne zaboravimo da su Makarani i Puljani veliki rivali, u četvrtak su odigrali susret Lige prvaka, a u zadnjih pola godine su odigrali i finale prvenstva i Superkupa. No rivalstvo na terenu je jedno a sportsko prijateljstvo i interesi hrvatskog futsala nešto su posve drugo. Bravo Makarani, ali bravo i Puljani, i oni su prvoga dana pjesmom i pljeskom davali podršku Novom vremenu tijekom njihovog ogleda s Ayatom.

Foto: Tomislav Gabelić 24sata

Na terenu smo vidjeli očekivani scenarij. Opet su Puljani lomili ritam suparnika taktičkim potezima, svako malo bi golman Darko Milanović krenuo u napad i sa suigračima stvarao višak u Ayatovoj polovini terena. A kad bi se Kazahstanci privikli na manjak igrača u polju, Milanović bi se povukao na gol i igralo bi se četiri na četiri. Stalne izmjene ritma i taktike donosile su im i prednost, pa su prijetili Vukmir i Beisel, pa Mataja, pa Osredkar i DiFonzo... golu Leonarda Gomesa.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Legija Brazilaca u dresu kazahstanskog prvaka teško je pronalazila odgovor na igru koju je s klupe diktirao trener Nijaz Mulahmetović, čiji su momci u susret ušli s ogromnom energijom, bez obzira što je za njima bilo iscrpljujućih 80 minuta sa Sportingom i Novim vremenom, u kojima su bili prisiljeni priznati poraz tek pred sam kraj utakmica.

Pritisak i puno bolja igra došli su na naplatu u 13. minuti kada je Mataja ispremiješao kazahstansku obranu i pogodio vratnicu, da bi odbijanac Argentinac Beisel zakucao u praznu mrežu. Dvije minute kasnije pao je i drugi gol, Danijel Moravac bio je uporan i iščeprkao loptu koju su Kazahstanci imali u nogama te je dodao Robertu Grbiću kome nije bilo teško zabiti.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Kad je trener Ayata Kanat Tanakbajev vidio da ne ide drugačije, pokušao je i on s igračem – golmanom, ali je umjesto smanjenja zaostatka dobio i treći gol. Jedan slab šut Abdirasilla Abdumanapulyja uhvatio je Milanović i iz svog kaznenog prostora pogodio praznu mrežu za 3-0. Do kraja poluvremena vidjeli smo još dva gola, najprije je uspio smanjiti Azat Valiullin, no nade Kazahstanaca u preokret trajale su točno jednu minutu, jer je Danijel Moravac povećao prednost na 4-1.

Na početku drugog poluvremena ozlijedio se najbolji igrač i kapetan Pule David Mataja, što je veliki hendikep za našeg doprvaka. Nisu se ni oporavili od šoka a brazilski duo je smanjio u kontra napadu, Leanderson je pronašao Leandra koji je zabio na prazan gol. No ako Ayat ima Brazilce, Puljani imaju braću blizance Moravac, Dean je pucao a Danijel skrenuo loptu u gol za povratak na tri gola prednosti.

Foto: Tomislav Gabelić 24sata

Najčitaniji članci