Fantastični Gilgeous-Alexander je najbolji 'clutch' igrač u NBA-u

Zvijezda Oklahoma City Thundera, Shai Gilgeous-Alexander, uvjerljivo je pobijedio na izboru za igrača odluke, obljavljeno je u utorak navečer. Gilgeous-Alexander osvojio je 96 od 100 glasova na izborima za Jerry West Trophy. Imao je ukupno 484 boda, dosta više od igrača Denver Nuggetsa Jamala Murraya (117) i zvijezde Minnesota Timberwolvesa Anthonyja Edwardsa (116).

Gilgeous-Alexander je aktualni MVP lige i favorit je za ponovno osvajanje nagrade ove sezone.

"Ova nagrada puno znači", rekao je Gilgeous-Alexander o nagradi na NBC Sportsu. "Da biste dobili ovu nagradu, morate pomoći svojoj momčadi da pobjeđuje u kasnim trenucima utakmica, a ono što mi je najvažnije jest pobjeđivanje u utakmicama."

Gilgeous-Alexander je predvodio NBA ligu sa 175 poena postignutih u ključnim situacijama, odnosno u zadnjih pet minuta utakmice kada su momčadi unutar pet poena razlike.

Ovo je bila četvrta sezona u kojoj se dodjeljuje ova nagrada. De'Aaron Fox (tada igrač Sacramento Kingsa) osvojio je nagradu 2023., a slijedili su ga Stephen Curry iz Golden State Warriorsa 2024. i Brunson prošle sezone. Fox sada igra za San Antonio Spurse.