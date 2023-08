Fantastični Gojo izborio glavni turnir, igrat će na US Openu!

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Gojo (ATP - 106.) probio se do glavnog ždrijeba posljednjeh Grand Slam turnira u sezoni, US Opena u New Yorku, gdje je u subotnjem završnom kvalifikacijskom kolu svladao Čeha Tomaša Machača (ATP - 123.) sa 7-6 (5), 6-2.

Gojo je do pobjede stigao za nešto manje od 90 minuta. U prvom setu nije bilo prilika za oduzimanje servisa pa je odluka pala u 'tie-breaku'. Gojo je poveo 3-1, da bi Machač okrenu na 5-4 uz dva servisa. Međutim, Gojo je osvojio sljedeća tri poena i time došao do prvog seta.

U drugoj dionici je Splićanin poveo 4-0 i bez većih poteškoća priveo meč kraju.

Time se po drugi put u karijeri uspio kvalificirati na Grand Slam turnirima. Prvi put je to učinio na prošlogodišnjem Roland Garrosu, gdje je potom došao i do prve pobjede u glavnom ždrijebu na Grand Slam turniru. Ove godine je zahvaljujući svom renkingu imao izravan plasman u glavni turnir u Wimbledonu, ali je poražen u prvom kolu.

U New Yorku će po treći put biti među 128 tenisača koji će krenuti u borbu za Grand Slam naslov, a ime suparnika u prvom kolu saznat će po završetku svih kvalifikacijskih dvoboja.

Gojo će biti drugi hrvatski predstavnik u glavnom ždrijebu, u kojem je izravno Borna Ćorić koji će u prvom kolu igrati protiv Argentinca Sebastiana Baeza i imati priliku uzvratiti mu za polufinalni poraz na ovotjednom turniru u Winston-Salemu.