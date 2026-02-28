Obavijesti

SPUSTIO 'ROLETU'

Fantastični Kuzmanović skupio 20 obrana u povijesnoj pobjedi!

Piše Issa Kralj,
Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Golman hrvatske rukometne reprezentacije Dominik Kuzmanović imao je utakmicu iz snova u klupskom dresu Gummersbacha. U 23. kolu njemačke rukometne Bundeslige njegov klub gostovao je kod Kiela i došli su do velike pobjede 34-26. 

NAPUŠTA GUMMERSBACH Službeno: Kuzmanović potpisao za prvaka Europe na pet godina
Službeno: Kuzmanović potpisao za prvaka Europe na pet godina

Kuzmanović je imao fantastično drugo poluvrijeme u kojemu je skupio nevjerojatnih 20 obrana i bio jedan od ključnih igrača u pobjedi gostiju. To je prva pobjeda Gummersbacha u Kielu u 20 godina jer zadnji put su u tom njemačkom gradu slavili u rujnu 2006. Da ova pobjeda ima veliki značaj, dokazuje i činjenica da je Gummersbach izjednačio svoju najveću pobjedu u Bundesligi ikada u Kielu, ponovivši rezultat iz 1969.: Kiel 9-17 Gummersbach. Najbolje trenutke s utakmice možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, prošlog tjedna službeno je objavljeno kako će Kuzmanović dovršiti sezonu u Gummersbachu, a onda će karijeru nastaviti u europskom prvaku Magdeburgu gdje će mu suigrač biti naš Matej Mandić. Kuzma je potpisao ugovor na pet godina.

