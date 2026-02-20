Obavijesti

NAPUŠTA GUMMERSBACH

Službeno: Kuzmanović potpisao za prvaka Europe na pet godina

Piše Davor Kovačević,
Službeno: Kuzmanović potpisao za prvaka Europe na pet godina
Foto: Katja Muller

Velika mi je čast, ovo je veliki iskorak. Svjestan sam tradicije i veličine kluba i vjerujem da ćemo zajedno proživjeti mnoštvo velikih trenutaka, rekao je Kuzma, kojeg u novom klubu čeka Matej Mandić

Rekli bismo - konačno. Dominik Kuzmanović (23) od sljedeće sezone bit će golman Magdeburga, europskog prvaka, a do ljeta izvjesno opet i njemačkog. Kuzmanović će sezonu dovršiti u Gummersbachu pa se priključiti novom klubu, s kojim je potpisao do 2031. godine.

Prvi golman hrvatske reprezentacije, dakle, stavio je potpis na petogodišnji ugovor i s Matejem Mandićem činit će hrvatski tandem na golu. Na to moramo biti itekako ponosni i, ne manje važno, trenirat će ih Koprivničanin Dino Špiranec.

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Velika mi je čast, ovo je veliki iskorak, koji iščekujem s ogromnom motivacijom, ambicijom i jasnim ciljem. Svjestan sam tradicije i veličine kluba i vjerujem da ćemo zajedno proživjeti mnoštvo velikih trenutaka - rekao je Kuzma, koji je dan uoči predstavljanja u Magdeburgu bio sjajan na golu Gummersbacha u pobjedi protiv Eisenacha (35-27) s 14 obrana.

- Njegovim dolaskom dobivamo mladog, talentiranog golmana, kojeg već dugo imamo na listi. Siguran sam da će nam u tandemu s Mandićem pomoći da ostvarimo ciljeve. Obojica se tehnički dobro dopunjuju i odlično funkcioniraju zajedno. Pored toga, Kuzma me je odmah uvjerio i kao čovjek. Radujem se suradnji s njim u narednim godinama - poručio je trener Magdeburga Bennet Wiegert.

Magdeburg je morao zavući ruku u blagajnu s obzirom da je Kuzmanović imao važeći ugovor s Gummersbachom do 2028. godine, a cifra je oko 500.000 eura, a ostvare li se potencijalni bonusi, dignut će se i do 700.000. A Nexe je ranije već utržio 200.000 eura po njegovom odlasku u Gummersbach...

