Fantastični Luka Dončić vodio Sloveniju do još jedne pobjede, Italija uvjerljivo svladala Cipar

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Michal Dubiel/IPA Sport / ipa-ag

Slovenija je pobijedila Izrael 106-96, a Luka Dončić je zabio 37 koševa uz 11 skokova i devet asistencija. U skupini C Italija je bila prejaka za Cipar te je upisala pobjedu rezultatom 89-54

Slovenska muška košarkaška reprezentacija osigurala je treće mjesto u skupini D Eurobasketa 106-96 pobjedom protiv Izraela u susretu zadnjeg, 5. kola u Katowicama što znači kako će u nedjeljnoj osmini finala u Rigi igrati protiv drugoplasiranog sastava iz skupine C koja se igra u Limassolu.

Na krilima fenomenalnog Luke Dončića, Slovenci su preuzeli kontrolu rezultata od samog početka dvoboja, krajem prvog poluvremena poveli sa 52-38, a tih maksimalnih 14 koševa prednosti imali su i u nekoliko navrata u nastavku. Dončić je odigrao briljatnu utakmicu sa 37 koševa, 11 skokova i 9 asistencija, a podršku su mu pružili Aleksej Nikolić sa 16 i Rok Radovič sa 14 ubačaja, dok je Deni Avdija postigao 34 poena za Izrael.

BASKET - Basket Internazionali - FIBA EuroBasket 2025 Iceland vs Slovenia
Foto: Michal Dubiel/IPA Sport / ipa-ag

Obje ove reprezentacije natjecanje u skupini okončale su s omjerom pobjeda i poraza 3-2, Slovenija će završiti na trećem, a Izrael na četvrtom mjestu bez obzira na ishod zadnje utakmice u skupini u kojoj se sastaju Poljska i Belgija. Poljska uoči tog dvoboja ima omjer 3-1, ali je u svakom slučaju druga jer je svladala i Sloveniju i Izrael, dok je izgubila od Francuske koja je stoga sa 4-1 osigurala prvo mjesto u skupini. Belgija sa 1-3 i Island sa 0-5 se nisu plasirali u osminu finala. 

Francuska je ranije u četvrtak u ovoj skupini sa 114-74 nadigrala Island.

U skupini C u Limassolu Italija je rutinskom 89-54 pobjedom protiv nedoraslog Cipra natjecanje u skupini okončala s omjerom 4-1 te će zauzeti prvo ili drugo mjesto, ovisno o ishodu susreta Grčka - Španjolska, dok je Cipar okončao natjecanje sa 0-5. Simone Fontecchio i Matteo Spagnolo ubacili su po 13 za Italiju, a Filippos Tigkas 15 za Cipar.

BASKET - Amichevole - Greece vs Italy, AEGEAN ?CROPOLIS TOURNAMENT 2025
Foto: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip

Italiji za prvo mjesto u skupini treba pobjeda Španjolske, dok će u slučaju slavlja Grčke upravo Grčka osigurati prvo mjesto. Branitelj naslova Španjolska, pak, u slučaju poraza ispada s natjecanja dok će u slučaju pobjede biti druga u skupini. Grčka ako izgubi pada na četvrto mjesto.

