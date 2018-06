Farfan u bolnici nakon sudara sa suigračem i ozljede mozga

Peruanski napadač Jefferson Farfan (33) sudario se na treningu sa suigračem i završio u bolnici s tramaumatskom ozljedom mozga u subotu te će propustiti oproštajni ogled Perua protiv Australije, koji je na rasporedu u utorak.

Nogometaš moskovskog Lokomotiva bio je bez svijesti nekoliko minuta i prevezen je u bolnicu. Srećom, posljedice nisu ozbiljnije:

- Bilo je to na prepad, ali dobro je. Najvažnije je da se oporavlja - izjavio je trener Ricardo Gareca.

BREAKING: Jefferson Farfan suffered a "traumatic brain injury” in training and will miss Peru’s match vs. Australia pic.twitter.com/72OHcVuEbl