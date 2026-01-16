Fatović najavio Rumunjsku: Ne smijemo misliti da će biti lagan susret jer smo onda u problemu

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u subotu će započeti lov na polufinale Europskog prvenstva u Beogradu, a prva prepreka na tom putu je reprezentacija Rumunjske, koja je iz prvog dijela grupne faze također prenijela tri boda.

Subotnji dvoboj hrvatskih i rumunjskih vaterpolista u beogradskoj Areni započet će u 20.30 sati. U istom terminu će izabranici Ivice Tucka u ponedjeljak igrati protiv Turske, a u srijedu će od 18 sati suparnik Hrvatskoj biti Italija, u posljednjoj utakmici grupne faze koja će najvjerojatnije odlučivati o plasmanu u polufinale.

S obzirom na to da je Hrvatska u drugi krug ušla s tri boda manje od Italije i Grčke, našim vaterpolistima će za plasman na jedno od prva dva mjesta u skupini F, koja donose plasman u polufinale i borbu za odličja, biti potrebne sve tri pobjede.

Foto: F.S./ATAImages

"Mi smo objektivno bolji i od Rumunjske i od Turske, ali moramo ih shvatiti maksimalno ozbiljno kako ne bi sami sebi stvorili neke neugodne trenutke. Idemo se sad kroz te utakmice što više i bolje pripremiti za Italiju. Rumunjska je solidna, većina igrača je iz Steaue, igraju u Ligi prvaka. Dobro su posloženi, nedostaje možda malo pojedinačne kvalitete", izjavio je hrvatski vratar Ivan Marcelić uoči prve utakmice drugog dijela grupne faze natjecanja.

I najbolji strijelac hrvatske reprezentacije Loren Fatović je istaknuo važnost ozbiljnosti u pristupu utakmici s Rumunjima.

"Sparirali smo ovdje na jednom treningu, čak su pružili i izvanredno dobru igru, otpor. Mi samo trebamo ozbiljno ući u utakmicu te tada pobjeda ne bi trebala doći u pitanje. Mislim da pokazuju iz turnira u turnir lagani porast forme. Samo nam je bitno ne misliti da će to biti lagano, jer smo onda u problemu", zaključio je Fatović u izjavi za službeni mrežni portal Hrvatskog vaterpolskog saveza .