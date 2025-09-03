Favorit za F1 prvaka: Usporedbe sa Schumijem nisam zaslužio...

Oscar Piastri (24) na sjajnom je putu da osvoji prvu titulu svjetskog prvaka u Formuli 1. Australski vozač ove je godine pobijedio u sedam od 15 utrka, a nakon novog trijumfa na Velikoj nagradi Nizozemske ima čak 34 boda prednosti u odnosu na glavnog rivala i momčadskog kolegu, Landa Norrisa.

Norris je doživio veliki peh u Nizozemskoj. Englez je odustao osam krugova do kraja utrke zbog kvara na motoru, a u tom je trenutku bio drugoplasirani.

Foto: Christian Hartmann

Time je Norris izgubio 18 bodova u prvenstvu, a Piastri je ostvario impresivan podvig na Zandvoortu, takozvani 'Grand slam'. Odnosno, imao je najbrže vrijeme u kvalifikacijama, vodio je svaki krug u utrci koju je osvojio te postavio najbrži krug utrke.

Neki Piastrija čak uspoređuju i s legendarnim Michaelom Schumacherom. Naime, Australac podsjeća na 'Schumija' svojim staloženim karakterom i racionalnim pristupom teškim situacijama. Te su usporedbe došle i do samog Piastrija...

- Dobra je stvar kada je vaše ime u istoj rečenici kao i Michael Schumacher - izjavio je Piastri, pa dodao...

Foto: Piroschka Van De Wouw

- Ispred mene je još jako dugačak put kako bih zaslužio da se moje ime spominje uz legendu poput njega - rekao je Piastri i tim komentarom oduševio mnoge.

Ističe i kako je borba od titule daleko od završene.

- Ne, ne mislim kako je gotovo. Moram nastaviti s pobjedama. Ne bih rekao da je ovo vrlo komforna razlika (34 boda, op. a.). Kao što smo vidjeli u Nizozemskoj, sve se može vrlo, vrlo brzo promijeniti s jednim odustajanjem.