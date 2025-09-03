Obavijesti

HLADNOKRVNI AUSTRALAC

Favorit za F1 prvaka: Usporedbe sa Schumijem nisam zaslužio...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: Piroschka Van De Wouw

Oscar Piastri blista u Formuli 1! Nakon pobjede u Nizozemskoj, ima 34 boda prednosti nad Norrisom, kojeg je izdao motor. Piastrija uspoređuju sa Schumacherom, ali on ostaje skroman

Oscar Piastri (24) na sjajnom je putu da osvoji prvu titulu svjetskog prvaka u Formuli 1. Australski vozač ove je godine pobijedio u sedam od 15 utrka, a nakon novog trijumfa na Velikoj nagradi Nizozemske ima čak 34 boda prednosti u odnosu na glavnog rivala i momčadskog kolegu, Landa Norrisa.

Norris je doživio veliki peh u Nizozemskoj. Englez je odustao osam krugova do kraja utrke zbog kvara na motoru, a u tom je trenutku bio drugoplasirani.

Dutch Grand Prix
Foto: Christian Hartmann

Time je Norris izgubio 18 bodova u prvenstvu, a Piastri je ostvario impresivan podvig na Zandvoortu, takozvani 'Grand slam'. Odnosno, imao je najbrže vrijeme u kvalifikacijama, vodio je svaki krug u utrci koju je osvojio te postavio najbrži krug utrke.

Neki Piastrija čak uspoređuju i s legendarnim Michaelom Schumacherom. Naime, Australac podsjeća na 'Schumija' svojim staloženim karakterom i racionalnim pristupom teškim situacijama. Te su usporedbe došle i do samog Piastrija...

- Dobra je stvar kada je vaše ime u istoj rečenici kao i Michael Schumacher - izjavio je Piastri, pa dodao...

Dutch Grand Prix
Foto: Piroschka Van De Wouw

- Ispred mene je još jako dugačak put kako bih zaslužio da se moje ime spominje uz legendu poput njega - rekao je Piastri i tim komentarom oduševio mnoge.

NORRIS ODUSTAO VIDEO Oscar Piastri pobijedio u neviđenoj drami VN Nizozemske
VIDEO Oscar Piastri pobijedio u neviđenoj drami VN Nizozemske

Ističe i kako je borba od titule daleko od završene.

- Ne, ne mislim kako je gotovo. Moram nastaviti s pobjedama. Ne bih rekao da je ovo vrlo komforna razlika (34 boda, op. a.). Kao što smo vidjeli u Nizozemskoj, sve se može vrlo, vrlo brzo promijeniti s jednim odustajanjem. 

