Favorit za Zlatnu loptu 'otvorio dušu': U Barceloni sam igrao igrice i gledao TV. Bio sam mlad

Nakon osvajanja trostruke krune s PSG-om i 33 zabijena te 15 namještenih golova u 49 utakmica, jasno je da se Ousmane Dembélé nameće kao uvjerljivo vodeći favorit za dobivanje Zlatne lopte. Iako je tek sad "eksplodirao" na najvišoj sceni, još od vremena dok je igrao za Borussiju Dortmund jasno je bilo da se radi o ogromnom potencijalu. Sada je u razgovoru za Bild "otvorio dušu" i govorio o izazovima u karijeri, pogotovo onima u Barceloni gdje nije opravdao uloženih 135 milijuna eura.

- Došao bih kući s treninga, igrao NBA 2K (košarkaška videoigra) i gledao televiziju. Bio sam i mlađi, što je sasvim normalno. Ali na kraju, skupo platiš za to, a to sam posebno vidio u Barceloni. Stigao sam tamo mlad, igrao sam od 20. do 26. godine i imao sam puno fizičkih problema - započeo je francuski krilni igrač.

Dembélé je za Katalonce odigrao 185 utakmica i zabio 40 golova, uz 41 asistenciju, ali zanimljivije je da je u tom razdoblju u Barceloni (šest godina) propustio čak 141 utakmicu za klub i reprezentaciju zbog ozljeda.

- Puno sam naučio, što mi je pomoglo. Sada puno bolje poznajem svoje tijelo i zato je manja vjerojatnost da ću se ozlijediti. Znam kada se osjećam dobro, ali i kada trebam usporiti i prilagoditi tempo treninga.

U ljeto 2023. napravio je najbolji potez karijere i prešao u PSG za 50 milijuna eura, a ove je sezone apsolutno isplatio taj novac.

- Sad sam malo profesionalniji. Već sam bio profesionalan prije, ali sada sam još više. Sad čak idem u trening centar i na dane odmora kako bih se oporavio i radio s fizioterapeutima - zaključio je Francuz.

U dresu Parižana nastupio je 91 put i zabio 39 golova te namjestio još 29. Za francusku reprezentaciju ima 56 nastupa i sedam golova.