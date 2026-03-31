HRVATSKA U-21 - TURSKA (17:30)

Favoriti i bez Vuškovića: HNS za krucijalnu utakmicu otvara besplatan ulaz na Opus arenu

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Uz najbolji travnjak i stadion u Hrvatskoj, ulazak će biti besplatan za navijače. Među njima će biti i obitelj te prijatelji Šimuna Hrgovića, hajdukovca iz Vukovara

Admiral

Hrvatska U-21 reprezentacija u utorak od 17:30 (MaxSport 1) u Osijeku protiv Turske igra važnu utakmicu, svakako jednu od krucijalnih, na kvalifikacijskom putu za Europsko prvenstvo 2027. godine. Na Opus areni reprezentacija Ivice Olića ugostit će Tursku, glavnoga konkurenta za prvo mjesto i izravan plasman na EP u Albaniji i Srbiji dogodine. Turci zasad s utakmicom više imaju bod više (11-10), Hrvatska bi ih četvrtom pobjedom (Mađarska 2-0, Litva 4-0, Ukrajina 1-0) preskočila te ostvarila bolji međusobni omjer u slučaju istog broja bodova nakon svih osam kola. U prvom dvoboju, u rujnu u Trabzonu, odigrali smo 1-1, Šotiček je izjednačio tri minute nakon vodstva Turaka, kojem je kumovala pogreška Adriana Jagušića.

VIDEO: BEZ PRIMLJENOG GOLA Savršen dan mladih 'vatrenih'. Sve tri reprezentacije pobijedile
BORBA ZA PRVO MJESTO Jagušić najavio ključni susret protiv Turske: Trebamo uklopiti nove igrače, no favoriti smo
- Dominirali smo cijelu utakmicu i onda primili nesretan gol iz moje pogreške. Vjerujem da smo favoriti - izjavio je Jagušić, bivši ofenzivac Slaven Belupa, koji se zasad nije usrećio u Panathinaikosu, ali u zadnje dvije utakmice sakupio je 45 minuta.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Unatoč izostanku kapetana Luke Vuškovića, koji je s A vrstom u SAD-u, kao i ozlijeđenog napadača Leona Grgića, HNS je učinio sve da reprezentacija ima najbolje moguće uvjete u ovoj utakmici. Uz najbolji travnjak i stadion u Hrvatskoj, ulazak će biti besplatan za navijače. Među njima će biti i obitelj te prijatelji Šimuna Hrgovića, hajdukovca iz Vukovara, koji je rekao:

- Sve osim pobjede za nas bi bilo loše. Doći će moja obitelj, prijatelji, pozivam i ostale navijače.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

VIDEO Težak udarac za Dinamo: Kapetan zbog divljačkog starta protivnika hoda na štakama...
UŽASAN FAUL

VIDEO Težak udarac za Dinamo: Kapetan zbog divljačkog starta protivnika hoda na štakama...

Iz Futsal Dinama navode kako mu je utvrđena ozbiljnija ozljeda ligamenata koja zahtijeva odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju, a okvirna prognoza oporavka je dva mjeseca
JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila
NOKAUT NIJE BIO DOVOLJAN

JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila

Alexa Grasso priredila je šok večeri u UFC-u, brutalno je nokautirala Maycee Barber i ušla u povijest ženskog MMA-ja. Barber se srušila prije nego što je dotaknula pod, a Grasso je još dodatno zaključala gušenje. Dvorana je ostala bez daha, a predsjednik UFC-a Dana White nije skrivao oduševljenje
Lako za nogomet! Evo zašto bi SP u Americi mogao biti fijasko
AMERIČKA NOĆNA MORA

Lako za nogomet! Evo zašto bi SP u Americi mogao biti fijasko

Svjetsko prvenstvo 2026. obećava spektakl, ali iza kulisa vreba niz problema! Od trominutnih pauza za reklame do logističkog kaosa i visokih cijena ulaznica, turnir prijeti postati noćnom morom za navijače i igrače

