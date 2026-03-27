Obavijesti

Sport

Komentari 0
BORBA ZA PRVO MJESTO

Jagušić najavio ključni susret protiv Turske: Trebamo uklopiti nove igrače, no favoriti smo

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Jagušić najavio ključni susret protiv Turske: Trebamo uklopiti nove igrače, no favoriti smo
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Cijelu utakmicu dominirali smo i onda primili nesretan gol zbog moje pogreške, ali smo se brzo vratili. Sad igramo na domaćem terenu, bit će puno publike, kazao je veznjak Panathinaikosa

Hrvatska U-21 reprezentacija u utorak, 31. ožujka, igra utakmicu s Turskom u 17.30 u sklopu devetog kola kvalifikacija za Euro. Utakmica će se igrati u Osijeku na Opus Areni, a “mini Vatreni” u njoj love pobjedu kojom bi izbili na prvo mjesto skupine H.

Trenutačno je na vrhu Turska, koja ima utakmicu više i bod prednosti. Susret je najavio Adriano Jagušić, koji je ove zime nakon sjajnih igara iz Slavena prešao u Panathinaikos.

- Cijelu utakmicu dominirali smo i onda primili nesretan gol zbog moje pogreške, ali smo se brzo vratili. Sad igramo na domaćem terenu, bit će puno publike i favoriti smo - rekao je Jagušić.

Mladi 'vatreni' za 24sata: Nije s Hajdukom ispalo kako smo se nadali, ali smo napredovali...

Prvi susret ovih dviju reprezentacija odigran je početkom rujna prošle godine i završio je 1-1. Turska je povela u 62. minuti golom Hamze Gürelara, a Hrvatska je do boda stigla autogolom samo tri minute kasnije, kada je loptu u vlastitu mrežu poslao Yasin Özcan.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Izbornik Ivica Olić osvježio je popis, a najveće pojačanje momčadi bit će Adrian Segečić, ofenzivac Portsmoutha koji je ove sezone u 34 utakmice zabio pet golova i upisao četiri asistencije.

- Atmosfera je dobra, novi igrači koji su tek stigli trebaju se uklopiti, vidjeli smo njihove kvalitete i moramo ih iskoristiti. Još se malo privikavamo, ali kroz trening ili dva sve će sjesti na svoje.

Za kraj, Jagušić je uputio i poruku navijačima.

- Pozivam sve navijače, ulaz je besplatan i očekujem ih u što većem broju.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026