Jedanaesti put na teren izašli su zajedno Marin Čilić i Roger Federer, hrvatski tenisač sjajno se borio, ali Švicarac je ipak slavio deveti put protiv Marina i prošao u treće kolo Roland Garrosa.

Federer je slavio s 3-1 (6-2, 2-6, 7-6, 6-2), no meč je obilježila žestoka rasprava u petom gemu drugog seta. Federer je kod 3-1 za Čilića imao čak tri break lopte, no u tome trenutku ga je sudac opomenuo. Kada god se Marin pripremao za servis, Federer se išao obrisati ručnikom i radio je prevelike pauze, a to je zasmetalo Čiliću.

Sudac je opomenuo Rogera, ali njemu se to baš nije svidjelo. Uslijedila je žestoka rasprava, a čak je i Federer pitao Čilića 'igram li presporo'. Marin je odgovorio da su takva pravila pa u nastavku obranio tri break lopte i došao do 4-1. Švicarac je na kraju slavio, a nakon meča je otkrio što se dogodilo.

- U prvom trenutku nisam shvatio što se događa, a onda sam vidio da priča nešto o nekom upozorenju. Želio sam da znam zbog čega sam ga dobio. Nisam imao osjećaj da odugovlačim. Jednom je Marin servirao kada još nisam bio spreman... to čak nije problem, ali nije lijepo - kazao je Federer.

Nije iskoristio break lopte i izgubio je taj set, ali tenzije su itekako porasle pa smo gledali zanimljiv meč u nastavku.

- Mislio sam da to nije sporno, ali se nisam lijepo osjećao kada sam shvatio da je već neko vrijeme bio uznemiren i pitao sam ga zašto nešto nije ranije rekao. Nisam stekao dojam da sam usporavao igru, ali očigledno da je Marin htio igrati brže. Bila je interesantna situacija. Unijelo je malo energije u meč, što ja inače volim - rekao je Roger.

Bio mu je ovo tek treći meč na zemlji u posljednje dvije godine, ali svejedno je izgledao fenomenalno. Imao je padove u igri, no Čilić to nije uspio kazniti. Ipak, ogromno Federerovo iskustvo je presudilo.

- Veoma dobar meč. Bilo je uspona i padova, posebno u drugom i trećem setu. Ali dobra stvar je što sam igrao mečeve kao što je bio ovaj i znam kako se riješiti takvih padova. Imam dosta iskustva. Nije bilo ugodno kada je vratio break u trećem setu za 4:4. Ali uspio sam se izvući, dobiti set i tako prelomiti meč - završio je Federer.

On će u sljedećem kolu igrati protiv Nijemca Koepfera, a Čilić se polako može 'preseliti' na travu. Marin duže vrijeme igra toplo-hladno, ali protiv Federera je pokazao jako dobar tenis.

U nekim trenucima meča je fantastično parirao švicarskom velikanu, vidjeli smo neke fenomenalne poteze koje su nas podsjetile na njegove najbolje dane, ali koštale su ga neprisiljene pogreške u ključnim momentima. Unatoč porazu, veseli Marinova dobra igra i nadamo se da je to naznaka da ćemo sve češće gledati ovakve njegove igre u budućnosti.