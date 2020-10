Federer se požalio: Ne mogu trenirati duže od dva sata...

<p>Završnica Grand Slama. Novak Đoković, Rafael Nadal... Hmm, fali li i vama netko na ovom popisu?</p><p>Velikog <strong>Rogera Federera</strong> posljednji put smo u akciji vidjeli u polufinalu Australian Opena gdje ga je lako sredio Novak Đoković, a od tada je vrijeme provodio na terapijama i po bolnicama.</p><p>Švicarac je već u sutonu svoje karijere, a tenis nije nimalo fizički lagan sport. Naročito za čovjeka od 39 godina. Tijelo pati nakon napornih treninga i mečeva, a ozljede su sve učestalije. S tim se nosi Federer koji je u posljednjih devet mjeseci imao čak dvije operacije koljena, a još u lipnju je rekao kako ga ove godine nećemo vidjeti na djelu.</p><p>Operacije i terapije su iza ovog velikana, a sada za njega slijede naporni kondicijski treninzi kako bi se pripremio za sljedeću godinu i novu sezonu. No ne ide sve tako lagano. Nakon dugo mirovanja tijelo je jako teško dovesti na staru razinu, a s tim se muči Roger. Javio se fanovima na Twitteru i opisao kako ide njegov proces oporavka.</p><p>- Ne mogu trenirati duže od dva sata dnevno s reketom u ovom trenutku, ali sam radio na svojoj kondiciji i snazi bez bolova već neko vrijeme. Neće biti više operacija - kazao je Švicarac.</p><p>Sreća za njega je što ima dovoljno vremena za oporavak jer planira se vratiti za Australian Open, a on kreće u siječnju sljedeće godine što mu daje dovoljno vremena.</p><p>- Na pravom sam putu, postepeno se vraćam bez pritiska, idem polako i ne forsiram ništa. Počet ću opet igrati turnire kada budem sto posto spreman i trenutno se čini da će to biti na Australian Openu - nada se on.</p><p>Pomalo nam je čudno vidjeti završnicu nekog Grand Slam turnira bez njega. Kao što je i US Open bio čudan bez njega, tako će biti sve do njegovog povratka. Na Touru je je više od 20 godina i neobično je što ga nema, ali i pravo je čudo što i dalje ne odustaje. Osvojio je 20. Grand Slamova, jedan je od najvećih u povijesti, ako ne i najveći, porušio je 'milijun' rekorda, ali on i dalje živi za tenis. </p><p>Neki ga obožavaju, za neke je najveći, ali nekima baš i nije drag. U kojoj god skupini bili, morate se nakloniti ovome velikanu jer ono što je on radio u svjetskom tenisu, to ne može bilo tko. </p>