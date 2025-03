Federica Brignone osvojila Mali kristalni globus u veleslalomu

Ukupna pobjednica Svjetskog kupa Federica Brignone osvojila je i drugi Mali kristalni globus u ovoj sezoni zauzevši drugo mjesto u veleslalomu na završnici u američkom Sun Valleyu, a brža od nje je u utorak bila samo Švicarka Lara Gut-Behrami. Nažalost, najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić promašila je vrata u završnom dijelu prve vožnje te je tako prvi put u ovoj sezoni ostala bez veleslalomskih bodova.

Brignone je već nakon prve vožnje imala jednu ruku na Malom globusu, jer Novozelanđanka Alice Robinson, koja je u zadnji veleslalom ušla s 20 bodova prednosti pred 34-godišnjom Talijankom, nije uspjela doći do cilja. Tako je talijanskoj skijašici ostao jednostavan zadatak, jer joj je već osvajanje 13. mjesta donosilo drugi Mali globus u ovoj disciplini, a ukupno peti u karijeri.

Ove je sezone osvojila Mali globus u spustu, u superveleslalomu je najbolja bila 2022., a dvije godine prije je imala najviše bodova u veleslalomu i alpskoj kombinaciji.

Brignone je nakon zahtjevne prve vožnje u Sun Valleyju bila na drugom mjestu s 45 stotinki zaostatka za Gut-Behrami. No, Talijanka je beskompromisnim nastupom u drugoj vožnji došla na vodeću poziciju sa 66 stotinki boljim vremenom od Šveđanke Sare Hector. No, kao što je u nedjelju sjajnom vožnjom osvojila prvo mjesto u superveleslalomu i time došla i do Malog globusa, Lara Gut-Behrami je isto ponovila i u veleslalomu. Uz jednu pogrešku sredinom druge vožnje uspjela je za 14 stotinki nadmašiti Brignone i doći do svoje desete pobjede u veleslalomima za Svjetski kup, a ukupno 48. u karijeri te se po 100. put našla na pobjedničkom postolju.

Brignone je osvojila Mali globus s 580 bodova, 60 više od drugoplasirane Robinson. Na trećem mjestu je završila Šveđanka Sara Hector s 447 bodova. Zrinka Ljutić je u redoslijedu veleslalomašica sezonu završila na osmom mjestu s 275 bodova.

Foto: Michael Madrid

Brignone je Veliki kristalni globus osvojila s 1594 boda, 322 više od Lare Gut-Behrami. Treća je Sofia Goggia s 931 bodom, a Zrinka Ljutić je na četvrtom mjestu sa 790 bodova.

Svoj će učinak moći popraviti u četvrtak, kad će se boriti za Mali kristalni globus u slalomu. U zadnju utrku u sezoni ulazi kao vodeća slalomašica s 515 bodova, 41 više od drugoplasirane Švicarke Camille Rast. Za Mali kristalni globus konkuriraju i Austrijanka Katharina Liensberger (464) te Švicarka Wendy Holdener (419). Osvajanjem trećeg mjesta Zrinka Ljutić bi bodovno bila nedostižna za konkurentice.

Prva vožnja slaloma skijašica je na rasporedu u četvrtak od 16 sati po srednjoeuropskom vremenu, a druga od 19 sati.