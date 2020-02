Felipe: Rijeku su mi nahvalili i Čolak, i Moises i Kramarić...

Brazilac Felipe Pires (24) danas se predstavio riječko javnosti, barem riječima. A prije nego što je dobio mikrofon, o nasljedniku Moisesa i Hebera govorio je sportski direktor Ivan Mance.

- Mlad, kvalitetan igrač. Puno iskustva igranja u Europi, već je adaptiran, zapravo. Jako smo zadovoljni što smo uspjeli dovesti Felipe Piresa. Dogovorena je fiksna odšteta s Hoffenheimom ako ga na ljeto odlučimo otkupiti. Iznos je tajna, a onda bi ga ugovor s Rijekom vezao na tri sezone. Nema pravo nastupa protiv Gorice, ali bit će registriran za kolo nakon toga - rekao je Mance.

Felipe je pričao na - njemačkom. Zna i engleski, ali sa njemačkim je, nakon puno godina u Austriji i Njemačkoj, daleko 'komotniji'.

- Jako dobro znam Rijeku i nisam ni sekundu dvojio hoću li prihvatiti poziv s Rujevice. Dvaput sam za bečku Austriju već igrao protiv Rijeke. Na Rujevici smo pobijedili, a u Beču su nas pobijedili - počeo je svoju priču Felipe.

- Znam da su moji prethodnici i sunarodnjaci Moises i Heber ovdje ostavili vrhunski dojam i sjajan trag, ali svatko piše svoje stranice pa se neću opterećivati tim naslijeđem nego stvarati svoje - rekao je Brazilac pa se dodatno osvrnuo na Moisesa:

- Bili smo skupa u Palmeirasu, silno mi je nahvalio Rijeku. Igrao sam i u Hoffenheimu koji me posudio Rijeci, a iz kojeg je ovdje došao Antonio Čolak. Znamo se godinama, sve vrijeme smo u kontaktu i on je još jedan kolega koji je o ovom klubu i gradu pričao samo o superlativima.

Postoji još jedan igrač u Hoffenheimu koji pozna Rijeku...

- Kramarić! Kakav igrač... Vrhunski. Sjajan dečko, svjetski nogometaš. On mi je rekao: 'Rijeka? Ma prihvati odmah. Objeručke! Uživat ćeš'. I evo me. Tu sam. Hvala direktoru Manceu i svima koji su me željeli.

U kakvoj ste formi?

- U Brazilu sam se, na žalost, dvaput ozlijedio, ali nije to sad neka prepreka. Već sam tri mjeseca spreman. Posudbe? Da, bilo ih je puno, a nije baš lako često seliti se. Taman kad se navikneš na neku sredinu moraš dalje. Želim iskoristiti šansu koju mi je dala Rijeka i dugo ostati ovdje.

Najdraža pozicija?

- Nemam najdražu poziciju. U bečkoj Austriji najčešće sam igrao na lijevoj strani napada, ali nije problem ni desno ili centralno. Gdje god trener kaže!

Sjetio se na kraju sam još jedne priče o Rijeci:

- Trener Austrije Torsten Fink jako nam je hvalio Rijeku prije utakmice, upozoravao nas da se radi o sjajnoj momčadi, pričao o velikoj tradiciji hrvatskog i riječkog nogometa. I onda su nam u Beču pokazali koliko je bio u pravu...