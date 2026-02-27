Obavijesti

Sport

Komentari 1
IZNENAĐENJE U ENGLESKOJ

Fenjeraš Premier lige šokirao trećeplasiranu Aston Villu i uzeo tri boda u regionalnom derbiju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Fenjeraš Premier lige šokirao trećeplasiranu Aston Villu i uzeo tri boda u regionalnom derbiju
4
Foto: Andrew Boyers

Aston Villa je treća sa 51 bodom, 10 manje od vodećeg Arsenala, a pet od drugog Manchester Cityja, dok četvrtom Manchester Unitedu bježi tri boda

Admiral

Budući engleski drugoligaš Wolverhampton Wanderers u susretu je 28. kola Premier lige u regionalnom derbiju svladao trećeplasirani sastav lige Aston Villu sa 2-0.

Joao Gomes (61) zabio je prvi, a Rodrigo Gomes (90+8) drugi gol. Golove možete pogledati OVDJE.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Aston Villa
Foto: David Klein

Usprkos ove pobjede Wolverhampton je i dalje zakucan za dno ljestvice sa 13 bodova, šest manje od predzadnjeg Burnleyja, a čak 12 manje od 17. Nottingham Foresta koji drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak, a i odigrao je čak dvije utakmice manje.

Aston Villa je treća sa 51 bodom, 10 manje od vodećeg Arsenala, a pet od drugog Manchester Cityja, dok četvrtom Manchester Unitedu bježi tri boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten
Evo koliko je Dinamo zaradio ove sezone u Europskoj ligi
LOVA U DŽEPU

Evo koliko je Dinamo zaradio ove sezone u Europskoj ligi

U Europskoj ligi svaka pobjeda u ligaškoj fazi donosi 450.000 eura, a remi 150.000 eura. Dinamo je ostvario tri pobjede i remi u ligaškoj fazi, ali je svejedno zaradio solidnu svotu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026