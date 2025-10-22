Obavijesti

Sport

Komentari 0
SLOVENAC NIJE BIO DOVOLJAN

VIDEO Sjajna utakmica Dončića, postavio je vlastiti rekord u porazu Lakersa protiv Warriorsa

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Sjajna utakmica Dončića, postavio je vlastiti rekord u porazu Lakersa protiv Warriorsa
4
Foto: William Liang

Ludilo u NBA! Thunder i Rockets u dvostrukim produžecima, Warriorsi slomili Lakerse. Luka Dončić briljirao, ali Steph Curry zapečatio pobjedu nevjerojatnom tricom

Novu sezonu NBA lige otvorili su košarkaši Oklahoma City Thundera i Houston Rocketsa, a aktualni prvaci slavili su nakon drame u dvostrukim produžecima 125-124. Prva noć američke košarkaške lige ponudila nam je još jedan spektakl, također u režiji zapadne konferencije. U "gradu anđela" slavili su Golden State Warriorsi 119-109.

Jimmy Butler bio je najbolji pojedinac kod Golden Statea s 31 košem, pet skokova i četiri asistencije, a Stephen Curry nije imao najbolju utakmicu, zabio je 23 koša, ali je uzeo tek 14 udarava, a promašio je i šest od devet pokušaja s trice. Prvo ime utakmice neočekivano je bio slovenski reprezentativac Luka Dončić. 

NBA: Golden State Warriors at Los Angeles Lakers
Foto: William Liang

Slovenac je dao sve da odvede Lakerse do pobjede bez LeBrona Jamesa, jedva je izlazio iz igre u drugom poluvremenu i završio s 42 koša, 12 skokova i devet asistencija.

Austin Reaves zabio je 26 koševa, ali jedino je još DeAndre Ayton (10 koševa) zabio dvoznamenkasti broj koševa za momčad Austina Reavesa.

Napeta završnica

Neočekivano je napeto postalo oko pet minuta do kraja utakmice. Curry se poskliznuo i ispala mu je lopta, što je Lakersima omogućilo lagani koš i povratak na jednoznamenkastu razliku. Najbolji igrač Warriorsa zatim je potegnuo i promašio tricu, nakon čega je Reaves zabio polaganje, što je natjeralo Stevea Kerra na time-out.

NBA: Golden State Warriors at Los Angeles Lakers
Foto: William Liang

Nije ni sljedeći napad Warriorsa sjajno izgledao, Butler nije imao gdje s loptom, a Lakersi su se "kockali" i pustili Draymonda Greena na trici. Iako ih je prošle sezone gađao tek 32 posto, iskusni Green ovu je pogodio i vratio Warriorsima devet koševa prednosti. Ipak, Reaves je nastavio predvoditi Lakerse, zabio je tri slobodna bacanja i zadržao ih u igri. 

Warriorsi su prekinuli krizu i nastavili s koševima, ali je Reaves odbio prepustiti pobjedu protivniku. Zabio je trojku za 112-105, iako obrana Lakersa nije bila na potrebnoj razini. A točku na 'i' postavio je, tko drugi, nego Curry. Najbolji šuter svih vremena zabio je dalekometnu tricu s osam-devet metara za 117-107, čime je praktički zapečatio sudbinu Lakersa minutu do kraja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb
DANAS BI MU BIO ROĐENDAN

I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb

Prozivao je spiker jednog po jednog člana hrvatske košarkaške reprezentacije iz 1992. u stanci memorijalne utakmice za Dražena lani u Zagrebu. Došao je do broja 4, a onda se na hologramu pojavio on. Danas bi Dražen Petrović proslavio 61. rođendan
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Ukrajinska tenisačica Dajana Jastremska (25) bila je jedna od nazanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu
Kolariću ovo nije bio ni faul! Evo zašto se VAR nije oglasio i zašto o ovome šuti i sudačka komisija
PREŠUTJELI I BESKRAJNU PROVJERU

Kolariću ovo nije bio ni faul! Evo zašto se VAR nije oglasio i zašto o ovome šuti i sudačka komisija

Potezanje s dvije ruke u Puli nije vidio VAR sudac, a ni pomoćna sutkinja ispred koje se to dogodilo. A u Koprivnici su zaleđe od pola metra provjeravali čak šest minuta bez službenog objašnjenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025