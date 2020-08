'Ferencvaros smo htjeli izbjeći, ali svi vjerujemo u prolaz dalje'

Mogli smo puno bolje proći, ali nema smisla žaliti. Ferencvaros je ozbiljna momčad, igraju kod kuće, a mi pamtimo lanjsku utakmicu u Budimpešti, kaže Livaković, iako su u Dinamu svjesni da će i tih 0-4 od lani Mađarima biti dodatni motiv

<p>Zagrepčani su saznali novog suparnika na europskoj sceni, to će im drugu godinu u nizu biti Ferencvaros. Dinamo je prošle sezone, također u 3. pretkolu Lige prvaka, bio bolji od Ferencvarosa (1-1 u Zagrebu, 4-0 u Budimpešti), a u Maksimiru vjeruju kako će se to ponoviti i ove godine. <strong>Zoran Mamić</strong> iz tih dvoboja na raspolaganju nema više tek Olma, Moru i Šituma, dok su ozlijeđeni Perić i Lešković.</p><p>- Dobar protivnik, poznajemo se od lani. Idemo se što bolje pripremiti i otići u Budimpeštu po play-off Lige prvaka. Neće biti lako ali vjerujem u snagu Dinama. Idemo dalje - misli <strong>Bruno Petković</strong>.</p><p><strong>Amer Gojak</strong> prošle je godine zabio Ferencvarosu u Budimpešti...</p><p>- Vijest da smo izvukli Ferencvaros me zatekla u Sarajevu na okupljanju reprezentacije. Nije lagan protivnik, ali u ovoj fazi natjecanja nema lakih... Igra se u Budimpešti sto ide u prilog domaćinu, ali igralo se i lani pa znamo kako je završilo. Treba biti ozbiljan, dobro se pripremiti i vjerovati u sebe.</p><p><strong>Dominik Livaković</strong> posljednjih je mjeseci daleko najjača karika Dinama.</p><p>- Mogli smo puno bolje proći na ždrijebu, ali nema smisla sada žaliti. Ferencvaros je ozbiljna momčad, igraju kod kuće i svakako će biti teško. No, i lani je bilo tako pa smo prošli dalje, pogotovo pamtimo tu utakmicu u Budimpešti. Vjerujem u prolaz Dinama i optimist sam - poručio je Livaković.</p><p>Na desnom boku i protiv Mađara će zaigrati <strong>Petar Stojanović</strong>.</p><p>- Ferencvaros je jedan od klubova koje smo htjeli izbjeći. Dižu se svake godine i svakako će imati motiv više zbog lanjskog rezultata. No, svjesni smo svoje snage. Uz oprez, dobru pripremu i samopouzdanje mislim da ćemo ostvariti sve preduvjete za prolaz u playoff, gdje nam je i mjesto - rekao je Stojanović, dok je i <strong>Lovro Majer</strong> veliki optimist:</p><p>- Treba biti ponizan, dati maksimalan respekt protivniku, pripremiti se i proći dalje. Ferencvaros je ozbiljan klub koji se diže iz godine u godinu, ali mi smo Dinamo. Čvrsto vjerujem u prolaz uz manje stresa nego protiv Cluja.</p>