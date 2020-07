Ferrari se predaje: Mi do 2022. godine nećemo biti konkurentni

Nismo konkurentni zbog grešaka u dizajnu bolida. Iimamo seriju pogrešaka u strukturi bolida, aerodinamici i dinamici vozila. A sada smo izgubili i na jačini motora, kaže predsjednik Ferrarija John Elkann

<p>Ferrari je prilično razočaravajuće krenuo u novu sezonu Formule 1, a ni prošlih godina nisu uspjevali parirati moćnijem Mercedesu. Jednostavno, u Ferrariju nešto ne štima. Poslije prve tri utrke sezone drže tek 5. poziciju među konstruktorima što je - nedopustivo.</p><p>- Da, ove godine nismo konkurentni zbog određenih grešaka u dizajnu bolida. Već dulje vreme imamo seriju grešaka u strukturi bolida, aerodinamici i dinamici vozila. A sada smo izgubili i na jačini motora. Jednostavno, mi danas nismo konkurentni - kaže predsjednik Ferrarija John Elkann, pa dodaje:</p><p>- Mi se tek 2022., kada se promijene pravila možemo vratiti na stare slave i - pobjeđivanju. Mattia Binotto ima znanja, kvalitete i motiva još nas jednom izvesti na pravi put, uostalom on je bio dio našeg tima kada smo 2000-ih godina dominirali Formulom 1.</p><p>Ta pravila o promjenama bolida trebale su na scenu stupiti 2021., ali su u Formuli 1 njihovo uvođenje odgodili za godinu dana. A do tada će Charles Leclerc imati velikih problema. Sebastian Vettel će pak sljedeće godine svoje mjesto u Ferrariju prepustiti Španjolcu Carlosu Sainzu jr. koji ove godine uspješno vozi za McLaren.</p><p>- U posljednjih 10-ak godina u svojim smo redovima imali sjajne vozače poput Fernanda Alonsa ili Sebastiana Vettela koji su bili prvaci. Jasno nam je kako je puno teže za strpljenje tražiti vozače ispred kojih je svjetla budućnost, puno je to lakše odraditi s onima koji su već bili najbolji na svijetu.</p><p>John Elkann je za kraj dodao...</p><p>- Baš smo zbog toga sa Charlesom Leclercom potpisali petogodišnji, najdulji ugovor u povijesti Ferrarija. Od sada ćemo raditi drugačije, Leclerc i Sainz će preseliti u Maranello, želimo da budu što bliže našim mehaničarima. I da zajedno s njima rade na novom motoru koji će godinama biti na ponos svima u Ferrariju - završio je Elkann.</p><p>Do tada će se Ferrari mučiti i u borbi za postolja. U prvoj, prilično ludoj, utrci sezone Leclerc je stigao do 2. mjesta, dok je Vettel bio tek deseti. Veliko razočaranje za sve u Ferrariju bila je druga utrka u kojoj su se Leclerc i Vettel međusobno sudarili pa već u prvom krugu obojica završila utrku, dok im ni staza u Mađarskoj nije donijela previše sreće. Tu je iskusni Vettel 'potegao' do 6., a Leclerc se morao zadovoljiti razočaravajućim 11. mjestom.</p>