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Ferrari stiže na Tomislavac: Zagrebom će proći 50 luksuznih automobila, evo što pripremaju

Piše 24sata,
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Ferrari stiže na Tomislavac: Zagrebom će proći 50 luksuznih automobila, evo što pripremaju
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Foto: Gasper Kralj
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Ako jedan Ferrari odluči napraviti ovakav korak prema Hrvatskoj, to je signal i drugim međunarodnim premium brendovima da ovdje postoji tržište, poručio je Robert Bajs organizator koji stoji iza projekta

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Zagreb će od 25. do 27. rujna ugostiti prvi Ferrari Lounge u Hrvatskoj. Na Trgu kralja Tomislava bit će postavljen prostor od gotovo 200 četvornih metara, a organizatori za subotu najavljuju i defile pedesetak Ferrarija ulicama glavnog grada. Iza projekta stoji hrvatski poduzetnik Robert Bajs, koji je suradnju s talijanskim proizvođačem luksuznih automobila razvijao kroz svoj projekt TIE FLY. Riječ je o platformi koja povezuje vlasnike premium automobila, poslovne ljude, turizam i gastronomiju.

Tie Fly
Foto: Pepper atelier

Bajs je prije ulaska u automobilsku industriju surađivao s poznatim svjetskim brendovima, među kojima su Apple i Bang & Olufsen. Ljubav prema automobilima potom je pretvorio u posao, a upravo mu je TIE FLY otvorio vrata suradnje s Ferrarijem. Prema njegovim riječima, predstavnici talijanske tvrtke stupili su s njim u kontakt nakon što su među svojim klijentima istraživali mogućnosti širenja poslovanja na tržištu Balkana. Suradnja se potom razvijala kroz predstavljanja novih modela, prodaju automobila sudionicima projekta te posjete Ferrarijevoj tvornici u Maranellu i testnoj stazi Fiorano.

- Kod takvog brenda ne postoji prostor za improvizaciju. Svaki detalj mora biti na razini imena koje predstavljaš. Ferrari Lounge u Zagrebu za mene je logičan slijed procesa koji se priprema više od godinu dana - rekao je Bajs.

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U subotu Zagrebom prolazi 50 Ferrarija

Ferrari Lounge bit će smješten na Trgu kralja Tomislava, a njegov vanjski dio bit će otvoren za javnost. Ulazak u ekskluzivni prostor bit će moguć isključivo uz pozivnicu, prvenstveno za vlasnike Ferrarija, potencijalne kupce i uzvanike. Posebnu pozornost trebao bi privući subotnji defile privatnih vlasnika Ferrarija. Prema najavama organizatora, dosad je prijavljeno oko 50 automobila koji će zajedno krenuti s Tomislavca i proći zagrebačkim ulicama.

Foto: PR

Bajs smatra da bi događaj mogao otvoriti vrata i drugim međunarodnim brendovima zainteresiranima za hrvatsko tržište.

- Ako jedan Ferrari odluči napraviti ovakav korak prema Hrvatskoj, to je signal i drugim međunarodnim premium brendovima da ovdje postoji tržište, klijentela i mogućnost kvalitetnog poslovanja - poručio je.

Organizatori očekuju da će događaj privući vlasnike i ljubitelje Ferrarija te goste iz inozemstva, što bi moglo koristiti i zagrebačkim hotelima, restoranima i drugim turističkim djelatnostima.

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