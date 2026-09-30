Ferrarijeva eskadrila luksuza jurila je ulicama Zagreba! A neki su i ostali u Hrvatskoj...

Zagreb je prošlog vikenda prvi put ugostio Ferrari Lounge, ekskluzivni format predstavljanja jednog od najpoznatijih automobilskih brendova na svijetu. Iza projekta stoji INECO, službeni Ferrari dealer i jedan od najvećih Ferrarijevih partnera u Italiji, dok je pripremu i organizaciju njegova dolaska u Zagreb vodio hrvatski poduzetnik Robert Bajs.

Njegov put do Ferrarija nije započeo u automobilskoj industriji. Bajs je iskustvo u premium segmentu gradio radeći s brendovima poput Applea i Bang & Olufsena, gdje je proveo gotovo deset godina te bio proglašen najboljim menadžerom Bang & Olufsena na svijetu. Nakon toga ulazi u poduzetništvo i osniva IO DÉCOR, iza kojeg su brojni projekti luksuznih interijera, među njima zagrebački Noel prvi zagrebački restoran sa Michelinovom zvjezdicom, prva konfiguracijska soba za Rimac te mnogobrojni rezidencijalni privatni projekati u Zagrebu ali i duž Jadranske obale od Dubrovnika do Umaga.

U Zagrebu predstavljena četiri Ferrarijeva modela, među njima i novi 849 Testarossa | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Strast prema automobilima pretočio je u TIE FLY, projekt s 11 godina tradicije koji danas povezuje premium automobile, poslovni networking, turizam, gastronomiju i vrhunska iskustva. Upravo je kroz TIE FLY 2022. započela suradnja s INECO-om koji se sa svojim profesionalnim timom već četri godine pojavljuje na TIE FLY eventu.

- Kod takvog brenda ne postoji prostor za improvizaciju. Svaki detalj mora biti na razini imena koje predstavljaš. Sve je unaprijed razrađeno do posljednjeg detalja, a i sama lokacija u Zagrebu iscrtavana je u planimetriji prostora kako bismo bili sigurni da će sve zasjati u najboljem izdanju - kaže Bajs.

Rezultat višegodišnjeg odnosa bio je Ferrari Lounge na Trgu kralja Tomislava, gotovo 200 četvornih metara ekskluzivnog prostora namijenjenog vlasnicima, potencijalnim kupcima i uzvanicima. Posebnu pažnju privukli su najnoviji modeli, među njima Ferrari Amalfi, Ferrari 296 Assetto Fiorano te potpuno nova dva modela Ferrarija 849 Testarossa, koje je zagrebačka publika prvi put mogla vidjeti uživo. Dodatni spektakl bio je defile privatnih vlasnika Ferrarija ulicama Zagreba i preko Sljemena, kojim je ekskluzivni događaj izašao iz Loungea i postao dio grada.

U Zagrebu predstavljena četiri Ferrarijeva modela, među njima i novi 849 Testarossa | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

No, iza atraktivnih automobila postoji i konkretna poslovna priča. Prezentacije novih Ferrarijevih modela kroz TIE FLY rezultirale su prodajom više vozila sudionicima projekta, potvrđujući potencijal hrvatskog i regionalnog premium tržišta.

- Ako jedan takav svjetski brend, na čelu s INECO-om, odluči napraviti ovakav korak prema Hrvatskoj, to je signal i drugim međunarodnim premium brendovima da ovdje postoji tržište, klijentela i mogućnost kvalitetnog poslovanja - zaključuje Bajs.

Za njega je prvi Ferrari Lounge u Zagrebu zato puno više od automobilskog događanja, rezultat je to višegodišnjeg rada na povezivanju Hrvatske s međunarodnim premium automobilskim i poslovnim svijetom.

